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    SALUD PÚBLICA

    Minsa pagará en agosto a médicos internos tras reclamos por pagos pendientes

    El Minsa pagará en agosto salarios pendientes a 51 médicos internos y el sobresueldo del 40% a otros 26 en áreas de difícil acceso.

    Aleida Samaniego C.
    Minsa pagará en agosto a médicos internos tras reclamos por pagos pendientes
    Los médicos internos enfrentan pagos pendientes desde hace varios años. Foto/Archivo

    El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó que los 51 médicos internos que iniciaron labores el pasado 1 de abril y permanecían pendientes de su toma de posesión recibirán el pago de su salario el próximo 15 de agosto.

    +info

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    El titular del Ministerio de Salud (Minsa) explicó que el salario mensual de estos médicos internos es de $1,762.00, por lo que el desembolso corresponderá al pago pendiente por el tiempo laborado.

    Boyd Galindo también informó que otros 26 médicos internos que actualmente brindan atención en áreas de difícil acceso recibirán en esa misma fecha el pago del sobresueldo equivalente al 40% de su salario, un incentivo establecido para quienes ejercen funciones en estas regiones.

    Este tema cobró mayor atención esta semana luego de que una médica en la provincia de Darién denunciara, a través de redes sociales, la falta de pago de turnos extraordinarios y sobresueldos.

    El ministro aclaró que se trata de dos pagos distintos: los 51 médicos internos recibirán el salario correspondiente a sus labores tras iniciar funciones, mientras que los 26 médicos asignados a zonas de difícil acceso recibirán el incentivo adicional del 40%.

    Los médicos internos cumplen una etapa de formación práctica en hospitales y centros de salud públicos antes de obtener la idoneidad que les permite ejercer la medicina.

    Nota en desarrollo.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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