Minsa presenta ajustes a dos artículos de iniciativa legislativa de horarios extendidos

El Ministerio de Salud (Minsa) acogió de manera positiva la decisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional de introducir modificaciones al proyecto de Ley 19, que busca regular el horario de los centros de salud en Panamá, propuestas por funcionarios de la institución durante el primer debate.

El Minsa presentó ajustes a dos artículos del proyecto, principalmente en lo relacionado con la extensión de los horarios de atención. Actualmente, la institución cuenta con 120 instalaciones de salud con horario extendido a nivel nacional.

Yelkys Gill, directora general de Salud Pública del Minsa, explicó que una de las modificaciones se realizó al artículo 3 del proyecto, que ahora establece: “el Ministerio de Salud, de acuerdo con las necesidades específicas de cada región, implementará políticas para la adecuada y suficiente prestación de los servicios de salud integral y el suministro de medicamentos e insumos, conforme a lo dispuesto en la normativa sanitaria vigente”.

El artículo original planteaba la “creación de instalaciones para la prestación de servicios de salud integral y suministro de medicamentos a toda la población”, lo que representaba una carga presupuestaria considerable para el Minsa.

Gill señaló también que los diputados aprobaron la modificación propuesta al artículo 4, que regula los horarios de atención: “los centros de salud, subcentros, policentros, Minsa-Capsi y otros similares funcionarán en los horarios que determine el Minsa, de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región de salud”.

El texto original exigía un horario mínimo de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. todos los días y planteaba la posibilidad de que algunas instalaciones funcionaran 24 horas.

El Minsa procurará que en cada región exista al menos un centro de atención primaria con horario extendido para garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud. Los horarios de lunes a viernes deberán contar con el personal necesario para la atención médica y áreas de apoyo administrativas y de salud.

En fines de semana, se garantizará la atención médica mínima con sus áreas de apoyo, sin perjuicio de ampliar los servicios según la planificación regional.

Proyecto de ley aquí:

Lilibeth Chang, subdirectora de Provisión de Servicios, añadió que, en los centros de atención de segundo nivel, se procurará que al menos uno por región funcione las 24 horas, estratégicamente distribuido para asegurar cobertura territorial y acceso oportuno a los pacientes.

Considerando que las jornadas extendidas implican mayor contratación de personal, el Minsa propuso un artículo adicional que establece: “el Órgano Ejecutivo deberá garantizar en el Presupuesto General del Estado las asignaciones necesarias para la prestación de los servicios de salud integral y el suministro de medicamentos e insumos en cumplimiento de las políticas de salud y disposiciones establecidas en la presente ley”.

La iniciativa, presentada por el diputado independiente Betserai Richards, proponía originalmente que los centros de salud, subcentros, puestos de salud y otros establecimientos permanezcan abiertos, al menos, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., todos los días de la semana.

Richards ha criticó a los médicos del sistema público, asegurando que “trabajan tres horas y se van a sus clínicas privadas. Se oponen a que el país tenga hospitales 24/7. Basta de estos intereses de grupos gremiales que defienden sus clínicas privadas”.

Asimismo, planteó la contratación de médicos extranjeros para la formación de médicos residentes en Panamá, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad médica.

Se espera que en enero el pleno de la Asamblea Nacional le dé el segundo y tercer debate a este proyecto de ley.