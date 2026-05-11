Minsa rastrea 386 contactos por sarampión para evitar contagios secundarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa aseguró que no hay transmisión comunitaria de sarampión y que el sistema de salud está preparado para reforzar la vacunación y prevenir contagios.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene bajo vigilancia a cerca de 386 personas que estuvieron en contacto con dos casos importados de sarampión, como parte de una estrategia de seguimiento de 21 días para descartar contagios secundarios en el país.

Así lo explicó el jefe nacional de Epidemiología del Minsa, Pablo González, quien señaló que se trata de contactos estrechos identificados tras los casos importados registrados recientemente, y cuyo rastreo incluye a personas que viajaron entre Bocas del Toro y la ciudad de Panamá entre el 27 y 28 de abril.

El funcionario señaló que, inicialmente, la lista de seguimiento incluía 486 personas, pero fue depurada a 386 contactos activos. La mayoría ha cooperado con el proceso y alrededor del 70% cuenta con esquema de vacunación completo, lo que reduce el riesgo de transmisión.

Sin embargo, las autoridades reconocieron dificultades para ubicar a algunos contactos debido a la desconfianza de la población ante llamadas telefónicas realizadas por personal de salud.

En ese sentido, González aclaró que no se está solicitando dinero ni datos financieros, sino que se realiza el monitoreo epidemiológico y la verificación del estado de vacunación de las personas.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a acudir a las instalaciones de salud en caso de dudas o si presentan síntomas compatibles con el sarampión. Además, anunciaron que se habilitará una línea telefónica para brindar orientación y canalizar la información a las distintas regiones de salud.

Vacunación y prevención

El Minsa recordó que el esquema de vacunación contra el sarampión incluye dos dosis: la vacuna triple viral (MMR) entre los 12 y 18 meses de edad, y una dosis adicional (MR) en adultos, según el esquema nacional.

Se aclaró que las personas con esquema completo no requieren revacunación, y que la única contraindicación aplica a mujeres embarazadas, debido a que se trata de una vacuna con virus vivo atenuado.

Las autoridades también señalaron que las personas inmunosuprimidas o con condiciones médicas deben consultar previamente con su médico antes de vacunarse.

El Minsa aseguró que el país no registra transmisión comunitaria de sarampión y que el sistema de salud mantiene la capacidad para reforzar la vacunación y prevenir la propagación del virus.