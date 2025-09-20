Minsa reasigna $11.8 millones para pagar deudas y recorta fondos de mantenimiento del Hospital Nicolás A. Solano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) solicitó dos traslados de partidas por un monto global de 11.8 millones de dólares a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, con el objetivo de cubrir el pago de contratos que datan de 2017, correspondientes a proyectos de mejoras y construcción de diversos centros de salud, así como del Depósito Nacional de Biológicos, que actualmente está en funcionamiento.

Los traslados de partidas provienen de fondos solicitados por el propio Minsa en mayo pasado, los cuales se utilizaría para el mantenimiento de hospitales regionales como el Nicolás A. Solano en La Chorrera, el Luis “Chicho” Fábrega en Veraguas, el Joaquín Pablo Franco en Los Santos y el Cecilio Castillero en Chitré, entre otros. Sin embargo, dichos fondos no fueron utilizados para este fin y ahora se emplearán para pagar deudas a proveedores.

El primer traslado aprobado fue por 6,807,317 dólares, mientras que el segundo correspondió a 5,021,837 dólares. Ahora estos recursos serán destinados al pago de cuentas pendientes con proveedores y empresas que realizaron obras de mejora y construcción de centros de salud.

Los proyectos a los que se les dará prioridad son las mejoras y construcciones de los centros de salud de Río Hato (Panamá Oeste), La Palma (Darién), Guararé (Los Santos), La Mesa en Changuinola (Bocas del Toro), Tambo (Coclé), San Miguel (Panamá Este) y Guna Nega, informó Julio Arosemena, secretario general del Minsa.

Los centros de salud con mayor avance de obra son el de Río Hato, que tuvo un costo de 15.5 millones de dólares y reporta 96 % de avance físico y 20.5 % de avance financiero; y el de La Mesa, en Changuinola, con un avance físico del 100 % y financiero de 88.2 %. Por el contrario, el centro de salud de La Palma, con un costo de 24.8 millones de dólares, registra apenas un 18.6 % de avance físico y un 6.09 % de avance financiero.

En cuanto al Depósito Nacional de Biológicos, cuyo costo total es de 10 millones de dólares, el traslado de partida aprobado permitirá abonar 1.5 millones de dólares, quedando un saldo pendiente de 8.4 millones, informó Abdiel Escobar, director de Infraestructura del Minsa.

El ministro encargado del @MINSAPma, Julio Arosemena sustentó dos traslados de partida por B/.11.8 millones. B/.6.8 para pagos a proyectos como Centro de Salud de Río Hato, Hospital de La Palma, centros de salud de Guararé, La Mesa y Tambo; B/.5.0 millones para pagos de cuentas. pic.twitter.com/F2c5AZB0mQ — Asamblea Nacional (@asambleapa) September 19, 2025

Cuestionan fondos de mantenimiento

Janina Prado, diputada independiente del partido Vamos, cuestionó por qué el Minsa no utilizó los fondos asignados desde mayo para dar mantenimiento a los hospitales. Enfatizó la urgencia de atender áreas críticas, como la sala de quimioterapia del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde “el cielo raso se está cayendo”.

“No podemos dejar pasar meses sin atender estas necesidades, especialmente en áreas donde se atiende a pacientes inmunosuprimidos”, recalcó Prado.

En el caso del Hospital Nicolás Solano, se han reportado denuncias de presuntas negligencias médicas y la falta de mantenimiento ha sido objeto de críticas.

Ante estos señalamientos, el Minsa confirmó que ha reformulado el presupuesto 2026 para garantizar el mantenimiento de estos hospitales y de otros centros de salud a nivel nacional. Esto debido a que en el proyecto actual del presupuesto no hay partida asignada para mantenimiento.

Santamaría, representante del Minsa, explicó que la suspensión de los procedimientos excepcionales anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en agosto afectó proyectos previamente planificados, provocando retrasos en los trabajos de mantenimiento.

El presupuesto reformulado destina 1.3 millones de dólares para el mantenimiento del Hospital Luis “Chicho” Fábrega y 1.2 millones para la impermeabilización de su loza. Para el Hospital Nicolás Solano se asignaron 2 millones de dólares para mejoras inmediatas.

El Minsa adelantó que en el Nicolás Solano se ejecutará una remodelación integral, que incluirá la climatización total del hospital, la ampliación del área de urgencias, el rediseño de áreas internas, la impermeabilización de techos y la pintura general. También se contempla la construcción de un nuevo centro materno infantil para trasladar el servicio de neonatología.

Las autoridades subrayaron que el programa de mantenimiento regional seguirá operando para atender proyectos pendientes y que se buscará reforzar el presupuesto operativo y de inversión en los próximos años, a fin de evitar el deterioro de la infraestructura hospitalaria.

Al final de las intervenciones la Comisión de Presupuesto aprobó al Minsa los dos traslados de partidas por un monto de 11,829,154 millones de dólares.