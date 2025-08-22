Minsa recomienda reubicar el IPT de Capira por problemas de salud y riesgos estructurales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recomendó al Ministerio de Educación (Meduca) reubicar el Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Capira, ubicado en Panamá Oeste, tras los múltiples casos de alumnos que han enfermado con alergias, hongos e incluso leptospirosis en los últimos meses.

En este centro educativo, que atiende a una población de 1,600 estudiantes, se han registrado situaciones delicadas, como cuatro casos positivos de leptospirosis, donde incluso un alumno quedo hospitalizado. Además, las autoridades educativas han tenido que suspender las clases en varias ocasiones (abril y agosto) debido a afectaciones a la salud de los estudiantes.

La leptospirosis es una enfermedad causada por la bacteria Leptospira, que se transmite a través de la orina de animales infectados o por el contacto con agua o tierra contaminada.

Ante este panorama, el ministro de Salud recomendó que los estudiantes del IPT de Capira sean reubicados. “Este centro educativo tiene problemas estructurales muy grandes; la ministra de Educación es muy consciente de eso, y van a tener que tomar la decisión de reubicar el colegio en otro lugar”, señaló.

El titular de Salud añadió que la situación es “complicada, porque además cuentan con áreas donde se manejan animales que forman parte de la enseñanza de los estudiantes. Esto agrava el problema de contaminación y de salud de los alumnos. Hemos logrado resolverlo en ocasiones, pero siempre ocurre lo mismo”.

Precisamente las clases en el IPT de Capira se reanudaron el pasado lunes 18 de agosto, luego de permanecer suspendidas durante ocho días tras reportarse más de 30 casos de estudiantes con alergias. En esa ocasión se realizaron trabajos de limpieza y desinfección profunda en las instalaciones.

Consultada sobre la recomendación del Ministerio de Salud (Minsa), la ministra de Educación, Lucy Molinar, aclaró que primero deben establecer comunicación con las autoridades de Salud, ya que en el IPT de Capira se han registrado varios casos que requieren un análisis detallado antes de tomar una decisión.

Molinar ejemplificó la situación al señalar que “hace un par de semanas el tanque de agua del plantel fue limpiado con personal del Idaan; sin embargo, al día siguiente amaneció con tierra”.

La ministra agregó que “hay muchos elementos que deben tomarse en cuenta e investigarse antes de tomar una decisión” e incluso advirtió que “hay personas que quieren hacer daño a la escuela”.

Este centro educativo es el único completo en el distrito de Capira, con niveles de premedia y media, además de ofrecer bachilleratos en ciencias, comercio y agropecuaria. Recientemente, el Meduca anunció una inversión de $50,000 para la construcción de nuevos pozos de agua en el plantel.