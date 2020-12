Minsa reglamenta la movilización áreas con bajos índices de contagio de Covid-19; podrán tomarse hisopados aleatorios

El Ministerio de Salud (Minsa) a través del Decreto Ejecutivo No. 1690, publicado en la Gaceta Oficial No. No. 29187-A de este 30 de diciembre, reglamentó la movilización a las áreas con bajos índices de contagio de la Covid-19, en las que se incluye los hisopados aleatorios.

La norma establece en su artículo primero que para movilizarse a lugares o áreas con bajo índice de contagios del virus se estará sujeto a la toma y recolección de muestras de hisopados nasal o cualquiera otra que permita obtener un diagnóstico.

Para que se cumpla el artículo primero de este decreto la autoridad sanitaria podrá establecer puestos o puntos de control en cualquier parte del territorio nacional.

Además las pruebas se podrán realizar en cualquiera de las dependencias de las autoridades sanitarias o mediante operativos de promoción y prevención.

En el artículo tercero se enfatiza que las personas que desean movilizar por una actividad turística a islas, costas o regiones con bajo contagio de la Covid-19 deberán presentar en los puestos de control una prueba de hisopado(PCR o antígeno negativo validada por el Instituto Conmemorativo Gorgas con un máximo de 48 horas previo al ingreso al país.