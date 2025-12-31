Minsa reporta 109 muertes por influenza en Panamá

Panamá registra un acumulado de 109 defunciones por influenza en 2025, según el más reciente informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana epidemiológica 51.
Durante este periodo, las autoridades sanitarias confirmaron la circulación de varios virus respiratorios en el país, entre ellos influenza, virus sincitial respiratorio (VSR), parainfluenza, SARS-CoV-2 y rinovirus, siendo la influenza y el VSR los de mayor frecuencia.
A través de un comunicado, el Minsa detalló que, solo en la semana epidemiológica 51, se notificaron nueve defunciones por influenza, además de la actualización de un fallecimiento correspondiente a la semana 48, lo que elevó la cifra acumulada anual.
El porcentaje de positividad del virus de la influenza se ubicó en 19.6%, por encima del umbral de alerta y con una tendencia al alza en comparación con semanas previas.
Del total de fallecimientos, el 51.4% corresponde a hombres, mientras que por grupo etario, el 45% se registró en personas de 65 años y más. El informe también revela que el 85.3% de los fallecidos no contaba con la vacuna contra la influenza y que el 93% presentaba factores de riesgo, entre ellos enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, inmunosupresión y edad avanzada.
Las autoridades reportaron además seis defunciones asociadas a coinfecciones: cinco vinculadas a SARS-CoV-2 y una con Covid-19 y parainfluenza. Entre los casos, se registró el fallecimiento de un adulto joven con antecedente de vapeo, identificado como factor de riesgo.
En cuanto a la distribución geográfica, Panamá Metro concentra el mayor número de defunciones (23.9%), seguido de Panamá Oeste (20.2%), San Miguelito (11.1%) y la comarca Ngäbe Buglé (9.2%).
El Minsa informó que, hasta la fecha, no se han detectado nuevas muestras positivas de Influenza A (H3N2), subclado K, manteniéndose un acumulado de tres casos identificados.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población, especialmente a los grupos de riesgo, a reforzar las medidas de prevención y vacunarse contra la influenza, ante el incremento de la circulación viral en el país.