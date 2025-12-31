Panamá, 31 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Semana epidemiológica 51

    Minsa reporta 109 muertes por influenza en Panamá

    El Minsa señaló que no se confirman nuevos casos de influenza (H3N2), subclado K.

    Getzalette Reyes
    Minsa reporta 109 muertes por influenza en Panamá
    La influenza es una infección respiratoria viral muy contagiosa que afecta principalmente la nariz, la garganta y, en ocasiones, los pulmones. iStock

    Panamá registra un acumulado de 109 defunciones por influenza en 2025, según el más reciente informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana epidemiológica 51.

    +info

    Influenza, virus sincitial y covid-19: los virus respiratorios que circulan en Panamá

    Durante este periodo, las autoridades sanitarias confirmaron la circulación de varios virus respiratorios en el país, entre ellos influenza, virus sincitial respiratorio (VSR), parainfluenza, SARS-CoV-2 y rinovirus, siendo la influenza y el VSR los de mayor frecuencia.

    A través de un comunicado, el Minsa detalló que, solo en la semana epidemiológica 51, se notificaron nueve defunciones por influenza, además de la actualización de un fallecimiento correspondiente a la semana 48, lo que elevó la cifra acumulada anual.

    El porcentaje de positividad del virus de la influenza se ubicó en 19.6%, por encima del umbral de alerta y con una tendencia al alza en comparación con semanas previas.

    Del total de fallecimientos, el 51.4% corresponde a hombres, mientras que por grupo etario, el 45% se registró en personas de 65 años y más. El informe también revela que el 85.3% de los fallecidos no contaba con la vacuna contra la influenza y que el 93% presentaba factores de riesgo, entre ellos enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, inmunosupresión y edad avanzada.

    Las autoridades reportaron además seis defunciones asociadas a coinfecciones: cinco vinculadas a SARS-CoV-2 y una con Covid-19 y parainfluenza. Entre los casos, se registró el fallecimiento de un adulto joven con antecedente de vapeo, identificado como factor de riesgo.

    En cuanto a la distribución geográfica, Panamá Metro concentra el mayor número de defunciones (23.9%), seguido de Panamá Oeste (20.2%), San Miguelito (11.1%) y la comarca Ngäbe Buglé (9.2%).

    El Minsa informó que, hasta la fecha, no se han detectado nuevas muestras positivas de Influenza A (H3N2), subclado K, manteniéndose un acumulado de tres casos identificados.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la población, especialmente a los grupos de riesgo, a reforzar las medidas de prevención y vacunarse contra la influenza, ante el incremento de la circulación viral en el país.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más