Panamá, 07 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reporte

    Minsa reporta 27 muertes por influenza en 2026; la mayoría de las víctimas no estaba vacunada

    Yaritza Mojica
    Minsa reporta 27 muertes por influenza en 2026; la mayoría de las víctimas no estaba vacunada
    El Ministerio de Salud reitera la eficacia de la participación comunitaria para reducir la propagación de enfermedades. Cortesía

    El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 27 personas han fallecido por influenza en lo que va de 2026, según el informe epidemiológico correspondiente a la semana epidemiológica N.° 6 (del 8 al 14 de febrero).

    +info

    Panamá registra 20 defunciones por influenza en lo que va del añoCuatro nuevas muertes por influenza elevan a 19 las defunciones en lo que va del añoVirus Nipah en India: qué es, cómo se transmite y qué tan peligroso esMinsa reporta ocho defunciones por influenza en la primera semana de enero

    De acuerdo con los datos del Departamento de Epidemiología, el 85.2% de las personas fallecidas (23 casos) no contaban con la vacuna contra la influenza, lo que refuerza el llamado de las autoridades sanitarias a la población a inmunizarse.

    El informe detalla que cinco nuevas defunciones fueron notificadas en la semana N° 6. Además, se actualizaron dos fallecimientos correspondientes a la semana 4 y uno de la semana 5, lo que elevó el acumulado nacional.

    Asimismo, el 70.3% de los fallecidos (19 personas) presentaba factores de riesgo, entre ellos edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

    En cuanto a la vigilancia epidemiológica, durante la semana analizada se registraron 614 casos de síndrome gripal, lo que representa una tasa de 13.3 casos por cada 100,000 habitantes.

    También se reportaron 290 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonía y neumonía, con una tasa de 6.3 casos por cada 100,000 habitantes.

    El reporte del Minsa también incluye otras enfermedades bajo vigilancia. En el caso del dengue, se contabilizan 992 casos a nivel nacional, de los cuales 878 son sin signos de alarma, 110 con signos de alarma y cuatro casos graves.

    Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de acudir a vacunarse contra la influenza, especialmente en personas con factores de riesgo, para prevenir complicaciones graves y reducir el número de muertes asociadas a esta enfermedad respiratoria.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Hablan los vecinos de Villa Lucre: la diversión que se volvió caos. Leer más
    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Fracasa intento de castigar el enriquecimiento injustificado de particulares. Leer más
    • Se quedaron sin contrato y deberán pagar impuestos: Mulino sobre servicios tercerizados en Balboa y Cristóbal. Leer más
    • Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre. Leer más
    • ¿Cuándo publicará el Ifarhu los resultados del Concurso General de Becas 2026?. Leer más
    • Con 20 abogados en planilla, la AMP buscaba un traslado por $1.2 millones para pagar asesoría externa. Leer más