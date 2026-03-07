Minsa reporta 27 muertes por influenza en 2026; la mayoría de las víctimas no estaba vacunada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 27 personas han fallecido por influenza en lo que va de 2026, según el informe epidemiológico correspondiente a la semana epidemiológica N.° 6 (del 8 al 14 de febrero).

De acuerdo con los datos del Departamento de Epidemiología, el 85.2% de las personas fallecidas (23 casos) no contaban con la vacuna contra la influenza, lo que refuerza el llamado de las autoridades sanitarias a la población a inmunizarse.

El informe detalla que cinco nuevas defunciones fueron notificadas en la semana N° 6. Además, se actualizaron dos fallecimientos correspondientes a la semana 4 y uno de la semana 5, lo que elevó el acumulado nacional.

Asimismo, el 70.3% de los fallecidos (19 personas) presentaba factores de riesgo, entre ellos edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

En cuanto a la vigilancia epidemiológica, durante la semana analizada se registraron 614 casos de síndrome gripal, lo que representa una tasa de 13.3 casos por cada 100,000 habitantes.

También se reportaron 290 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonía y neumonía, con una tasa de 6.3 casos por cada 100,000 habitantes.

El reporte del Minsa también incluye otras enfermedades bajo vigilancia. En el caso del dengue, se contabilizan 992 casos a nivel nacional, de los cuales 878 son sin signos de alarma, 110 con signos de alarma y cuatro casos graves.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de acudir a vacunarse contra la influenza, especialmente en personas con factores de riesgo, para prevenir complicaciones graves y reducir el número de muertes asociadas a esta enfermedad respiratoria.