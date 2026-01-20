Minsa reporta ocho defunciones por influenza en la primera semana de enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó que los casos de influenza en el país están aumentando y se registran ocho defunciones en la primera semana epidemiológica de 2026 (del 4 al 10 de enero).

De acuerdo con los datos del Minsa, los decesos por influenza se han registrado en las regiones de Salud de Panamá Metro (2), Comarca Ngäbe Buglé (2), Chiriquí (1), Bocas del Toro (1), Coclé (1) y San Miguelito (1).

Se resalta que el 75 % de los casos corresponden a mayores de 60 años. Dos defunciones son de menores de 5 años.

De igual forma se destaca que el 87.5 % de las defunciones corresponden a pacientes que no contaban con la vacuna contra la influenza. Además, el 62.5 % eran personas con comorbilidades.

Catherine Castillo, del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, reportó que Panamá se encuentra en umbral de alerta, al registrarse un incremento significativo de defunciones asociadas a la influenza.

La entidad reiteró el llamado a las personas a mantener el lavado frecuente de manos, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios y acudir a los centros de salud para vacunarse contra la influenza.