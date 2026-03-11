Panamá, 11 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    SALUD PÚBLICA

    ¿Por qué el Minsa respalda la objeción a extender los horarios en los centros de salud?

    El proyecto fue presentado por el diputado Betseri Richards y su debate en la Asamblea Nacional tardó más de un año y medio.

    Aleida Samaniego C.
    ¿Por qué el Minsa respalda la objeción a extender los horarios en los centros de salud?
    Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud. Foto/Elysée Fernández

    El Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado de prensa emitido este 11 de marzo, respaldó la decisión del Ejecutivo de objetar en su conjunto el proyecto de ley 19, que proponía ampliar los horarios de atención en los centros de salud del país.

    +info

    Mulino objeta proyecto de ley que buscaba extender horarios en centros de salud‘El proyecto de salud 24/7 es una iniciativa populista’: exministro de Salud José Terán

    Actualmente, 119 instalaciones funcionan con horario extendido, después de las 3:00 p.m., garantizando el acceso oportuno a los servicios médicos básicos.

    El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la extensión de horarios requiere una planificación administrativa rigurosa, que incluye la asignación de médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza y conductores.

    Agregó que se evalúa la posibilidad de aplicar esta estrategia en otras instalaciones, especialmente en aquellas regiones donde la población requiere mayor acceso a la atención médica.

    El Minsa reafirmó su compromiso de mantener la atención médica en horario extendido en las áreas donde sea necesario, asegurando así la cobertura y la continuidad de los servicios de salud para los pacientes.

    El proyecto fue presentado por el diputado Betseri Richards, y su debate en la Asamblea Nacional se extendió por más de un año y medio.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en el puerto de Balboa. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más