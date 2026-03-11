¿Por qué el Minsa respalda la objeción a extender los horarios en los centros de salud?

El proyecto fue presentado por el diputado Betseri Richards y su debate en la Asamblea Nacional tardó más de un año y medio.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado de prensa emitido este 11 de marzo, respaldó la decisión del Ejecutivo de objetar en su conjunto el proyecto de ley 19, que proponía ampliar los horarios de atención en los centros de salud del país.

Actualmente, 119 instalaciones funcionan con horario extendido, después de las 3:00 p.m., garantizando el acceso oportuno a los servicios médicos básicos.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la extensión de horarios requiere una planificación administrativa rigurosa, que incluye la asignación de médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza y conductores.

Agregó que se evalúa la posibilidad de aplicar esta estrategia en otras instalaciones, especialmente en aquellas regiones donde la población requiere mayor acceso a la atención médica.

El Minsa reafirmó su compromiso de mantener la atención médica en horario extendido en las áreas donde sea necesario, asegurando así la cobertura y la continuidad de los servicios de salud para los pacientes.

El proyecto fue presentado por el diputado Betseri Richards, y su debate en la Asamblea Nacional se extendió por más de un año y medio.