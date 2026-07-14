Minsa retira del mercado dos perfumes Britney Spears por ingrediente prohibidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa ordenó retirar los perfumes Britney Spears Fantasy y Sunset Fantasy del mercado panameño tras una alerta internacional que identificó la presencia de un ingrediente prohibido en productos cosméticos.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) canceló los registros sanitarios de dos perfumes de la marca Britney Spears y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado panameño, luego de identificar que contienen el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), una sustancia prohibida en productos cosméticos.

La medida está contenida en las resoluciones No 097 y No. 098, emitidas el miércoles 24 de junio de 2026 y publicadas este 14 de julio en la Gaceta Oficial. Estas corresponden a los productos Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray y Britney Spears Fantasy Eau de Parfum Spray, respectivamente.

El Minsa explicó que la decisión se tomó luego de una alerta emitida por la Comisión Europea a través del sistema de alerta rápida Safety Gate, que reportó el retiro de productos cosméticos que contenían ingredientes prohibidos.

Según las resoluciones, ambos perfumes contienen el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), una sustancia incluida en el anexo II del Reglamento (CE) No. 1223/2009 de la Unión Europea, que establece los ingredientes prohibidos en productos cosméticos.

Consulte las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial:

En el caso del perfume Britney Spears Fantasy Eau de Parfum Spray, con registro sanitario No. 106953, el producto fue fabricado por Elizabeth Arden, Inc.. Su registro sanitario había sido expedido el 23 de enero de 2020 y tenía fecha de expiración el 23 de enero de 2030.

La Resolución No. 098 ordena a los distribuidores retirar de manera inmediata todos los lotes disponibles de este producto en los comercios del país.

Asimismo, la Resolución No. 097 establece la cancelación del registro sanitario N.° 103152 del producto Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray y dispone igualmente el retiro inmediato de todos los lotes existentes en el mercado.

El Minsa no detalló en el documento divulgado los establecimientos donde se comercializaban estos productos ni la cantidad de unidades que podrían estar disponibles.