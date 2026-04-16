Minsa solicita apoyo de ingenieros de Estados Unidos para atender crisis del agua en Azuero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) solicitó apoyo técnico al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) para realizar un diagnóstico integral sobre la crisis del agua potable que afecta desde hace meses a la región de Azuero, confirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El titular de Salud explicó que este viernes 17 de abril se desarrollará una reunión entre autoridades panameñas, personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y especialistas estadounidenses para evaluar la situación de los ríos La Villa y Estibaná, así como el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de la zona.

“Les damos una noticia: aprovechando la presencia del U.S. Corps of Engineers, tendremos una reunión para que nos puedan orientar, realizar un análisis y un diagnóstico profundo del problema, y elaborar un plan de tratamiento a corto, mediano y largo plazo”, señaló Boyd.

El ministro reconoció que la problemática en Azuero arrastra décadas sin una solución definitiva. “Es un tema de hace muchísimas décadas, pero todavía siento que no hay un control o un diagnóstico muy preciso de lo que hay que desarrollar”, afirmó.

En la actualidad, el agua en la región de Azuero no es apta para el consumo humano y debe hervirse antes de utilizarse.

Autoridades mantienen un monitoreo constante tanto del agua cruda del río La Villa como la que se esta produciendo en las plantas potabilizadoras de la región de Azuero. Miambiente

“No es apta para humanos. Hay que hervirla para poder utilizarla. Se puede usar para bañarse o limpiar las áreas, pero todavía no podemos dar el visto bueno de que pueda ser utilizada como agua potable”, manifestó el ministro.

El titular de Salud añadió que las autoridades deben actuar con cautela mientras avanzan los análisis técnicos y se define el plan de acción que recomendarán los especialistas internacionales.

Población de Azuero sigue padeciendo

Según los moradores, la falta de agua potable en la región de Azuero ha sido un problema recurrente durante décadas; sin embargo, señalan que la situación se ha agravado en los últimos 10 meses, luego de que el 27 de mayo de 2025 se detectara un aumento de materia orgánica en el río La Villa, lo que provocó que el Gobierno declarara un estado de emergencia mediante la Resolución de Gabinete N.° 56 del 10 de junio de 2025.

Esta crisis, provocada por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, obligó a las autoridades del Idaan a realizar una desinfección de la red hídrica. Hasta la fecha, varias comunidades de estas dos provincias continúan sin poder consumir agua potable directamente del grifo.

En marzo, diversas comunidades salieron a protestar para exigir una solución inmediata al Gobierno.

Más de 60 pozos perforados

Mientras se define una estrategia técnica, el Gobierno mantiene medidas de contingencia para abastecer a las comunidades afectadas. Boyd indicó que ya se han perforado más de 60 pozos en la región y que continuarán estos trabajos para garantizar el suministro.

Añadió que el año pasado se ejecutaron 122 pozos a nivel nacional y que para este año se contemplan otros 180, lo que elevaría la cifra a cerca de 400 pozos en todo el país.

El Idaan construye nuevo pozo en La Floresta en Monagrillo, provincia de Herrera. Cortesía

Durante la conferencia de prensa habitual de los jueves, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informó que el programa de rehabilitación y perforación de pozos forma parte de las acciones para enfrentar la crisis de agua potable, principalmente en la región de Azuero.

Según explicó, hasta la fecha se han rehabilitado cerca de 30 pozos que se encontraban fuera de servicio y se han habilitado otros nuevos, lo que ha permitido reforzar la red de distribución en sectores como Chitré, Las Tablas, Pedasí y otras comunidades de la península. “Esto ha fortalecido considerablemente la red”, afirmó Orillac.

📍Herrera: ¡Seguimos trabajando!



💦 9 pozos habilitados🚰💧que ya refuerzan el caudal de la red de distribución.



🏫8 centros escolares han sido equipados con tanques de reserva y demás implementos. pic.twitter.com/w2UVz0s8Td — IDAAN (@IDAANinforma) April 16, 2026

El funcionario detalló que esta estrategia no se limita a Azuero, sino que se ejecuta a nivel nacional mediante un mapeo de pozos que puedan ser recuperados de forma rápida como medida inmediata. Paralelamente, avanza la modernización y rehabilitación de plantas potabilizadoras, especialmente en los sistemas de captación de agua cruda y procesos de tratamiento.

El ministro adelantó además que luego serán inaugurados los dos anillos hidráulicos en la ciudad de Panamá, obras que permitirán llevar agua potable a unas 600 mil personas en Panamá Norte y Panamá Este, que actualmente enfrentan deficiencias en el servicio.