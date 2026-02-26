Minsa suspende registro del desmaquillante Silky Clean de Aquavera y ordena su retiro del mercado tras efectos adversos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó la suspensión del registro sanitario y el retiro del mercado del producto Aquavera Silky Clean Bálsamo desmaquillante Cleansing Balm, según figura en Gaceta Oficial.

La medida fue adoptada luego de que la Sección de Cosmetovigilancia del Departamento de Farmacovigilancia de Medicamentos del Minsa recibiera una notificación en la que se reportó que una persona, tras el uso del producto, experimentó adormecimiento de la lengua y visión borrosa.

La resolución asegura que se procedió a realizar una evaluación técnica a la fórmula cuali-cuantitativa del producto, en la que se revisaron los ingredientes declarados en el Registro Sanitario.

Durante el análisis se detectó que el ingrediente Rosa Rugosa Flower Oil (aceite de flor de rosa rugosa), aunque declarado con función de acondicionador de piel, está clasificado en bases de datos internacionales como sustancia con función de fragancia y sujeto a requisitos específicos de etiquetado.

Según el informe, este componente requiere mención obligatoria en el etiquetado conforme a estándares internacionales, lo cual debe advertirse expresamente en la presentación del producto.

Asimismo, se revisó si el cosmético contaba con instrucciones claras de uso, tomando en cuenta que se aplica en el rostro, cerca de mucosas orales y los ojos, lo que podría implicar riesgos de absorción y eventuales efectos adversos. En la documentación examinada no se evidenciaron advertencias o indicaciones suficientes.

Con base en estos hallazgos, el Minsa determinó aplicar la medida preventiva de suspensión del registro sanitario, amparada en sus facultades para proteger la salud, la integridad física y los intereses de los consumidores.