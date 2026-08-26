Panamá, 26 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 26 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD PÚBLICA

    Minsa traslada vacunación internacional al Policentro de Juan Díaz y cambia horario

    El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el servicio funcionará en el Policentro de Juan Díaz, de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

    Aleida Samaniego C.
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Minsa traslada vacunación internacional al Policentro de Juan Díaz y cambia horario

    La atención de Enfermería y Vacunación Internacional de la Región Metropolitana de Salud, ubicada en Corozal, corregimiento de Ancón, cambiará de ubicación y horario debido al traslado del Departamento de Enfermería a las nuevas instalaciones del Policentro de Juan Díaz.

    +info

    Minsa refuerza vigilancia tras caso confirmado de fiebre amarilla en Costa Rica¿Viaja a Sudamérica? Conozca dónde aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla

    El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el servicio funcionará en el Policentro de Juan Díaz, de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

    Entre los servicios que ofrece el área de Vacunación Internacional está la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para viajeros.

    Además, la atención estará suspendida este miércoles 26 y jueves 27 de agosto debido al proceso de mudanza.

    El servicio será reanudado posteriormente en las nuevas instalaciones y dentro del horario establecido.

    El Minsa recomendó a las personas que necesiten realizar trámites relacionados con la Vacunación Internacional tomar en cuenta el cambio de ubicación y horario para evitar acudir durante los días de suspensión o fuera del período de atención.

    El traslado tiene como objetivo reorganizar el servicio y facilitar la atención de las personas que requieren vacunación o trámites relacionados con viajes internacionales.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    Última Hora

    • 16:59 Tormentas: IMHPA emite aviso de vigilancia ante inminente llegada de nueva onda tropical Leer más
    • 16:40 Meta acuerda pagar hasta US$18.000 millones para cerrar el juicio por las fallas en la protección a menores de edad Leer más
    • 16:00 Minsa traslada vacunación internacional al Policentro de Juan Díaz y cambia horario Leer más
    • 15:53 El negocio de la Champions League: estos son los millones que estarán en juego Leer más
    • 15:53 Adjudican por $5.8 millones la construcción del nuevo estadio de béisbol en Chepo Leer más
    • 15:16 Síndrome Post-Mundial: ¿Qué hacemos con nuestras vidas ahora? De la fiesta al silencio Leer más
    • 14:58 Yoel Bárcenas, nuevo fichaje del Iraklis FC de Grecia Leer más
    • 14:40 La UEFA acaba con el boicot a la FIFA Leer más
    • 14:18 Egesa, la empresa del Estado que está en quiebra, pero paga $750 en dietas a sus directivos Leer más
    • 14:12 Al menos 14 recién nacidos fallecen en Pakistán tras un incendio en un hospital Leer más