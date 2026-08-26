Minsa traslada vacunación internacional al Policentro de Juan Díaz y cambia horario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el servicio funcionará en el Policentro de Juan Díaz, de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

La atención de Enfermería y Vacunación Internacional de la Región Metropolitana de Salud, ubicada en Corozal, corregimiento de Ancón, cambiará de ubicación y horario debido al traslado del Departamento de Enfermería a las nuevas instalaciones del Policentro de Juan Díaz.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el servicio funcionará en el Policentro de Juan Díaz, de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

Entre los servicios que ofrece el área de Vacunación Internacional está la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para viajeros.

Además, la atención estará suspendida este miércoles 26 y jueves 27 de agosto debido al proceso de mudanza.

El servicio será reanudado posteriormente en las nuevas instalaciones y dentro del horario establecido.

El Minsa recomendó a las personas que necesiten realizar trámites relacionados con la Vacunación Internacional tomar en cuenta el cambio de ubicación y horario para evitar acudir durante los días de suspensión o fuera del período de atención.

El traslado tiene como objetivo reorganizar el servicio y facilitar la atención de las personas que requieren vacunación o trámites relacionados con viajes internacionales.