Minsa vuelve a pedir fondos para el Hospital del Niño: solicitó más de $1.03 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El dinero será utilizado para comprar insumos médicos y de laboratorio necesarios para mantener el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal.

El Ministerio de Salud (Minsa) acudió este 27 de agosto a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida por $1,031,944 para el Patronato Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel.

Los recursos serán destinados a la compra de insumos médicos y de laboratorio para el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal Básico y sus pruebas confirmatorias, con el objetivo de garantizar la continuidad del programa y la detección oportuna de enfermedades congénitas, metabólicas y hematológicas en los recién nacidos del país, de acuerdo con la documentación presentada ante la comisión.

El Programa Nacional de Tamizaje Neonatal Básico es obligatorio, universal, rutinario y continuo, según lo establecido en la Ley 329 del 11 de octubre de 2022, señaló el viceministro de Salud, Manuel Zambrano.

Zambrano explicó ante la Comisión de Presupuesto que el programa tiene un costo total de $1,331,944, mientras que el hospital disponía en su presupuesto de $300,000. Por ello, el Minsa solicitó los $1,031,944 restantes.

Este pedido se da en un contexto de reducción del presupuesto asignado al Hospital del Niño. Para 2026, el centro recibió una asignación de $104.1 millones, frente a los aproximadamente $114 millones que recibió en 2025. El director del hospital, Paul Gallardo, ha señalado que esta reducción dificulta cubrir las necesidades operativas de la institución.

Luis Duke cuestionó que existan $40 millones para la alimentación de personas privadas de libertad, mientras se alegan limitaciones para asignar recursos a niños que necesitan atención médica.https://t.co/SFqPJqZLJz pic.twitter.com/kQG578keNl — La Prensa Panamá (@prensacom) August 27, 2026

La solicitud ocurre 29 días después de que el equipo del Minsa, junto con el director del Hospital del Niño, acudiera a la Comisión de Presupuesto para exponer las necesidades financieras del centro para 2026, estimadas en $18.2 millones. En esa ocasión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un traslado de $2.5 millones, por debajo del monto solicitado por el hospital.

Entre octubre y noviembre de 2025, el Hospital del Niño ya había advertido al Minsa y al MEF sobre sus necesidades financieras para 2026. El hospital planteó entonces que los $18.2 millones fueran entregados mediante seis traslados de partida de $3 millones cada uno, una alternativa que finalmente no se concretó.

Durante la discusión, el diputado de la bancada Vamos, Luis Duke, cuestionó la disponibilidad de recursos para el Hospital del Niño y recordó que semanas atrás el centro había acudido a la Comisión de Presupuesto para plantear sus necesidades financieras.

Duke también cuestionó que existieran recursos para contratos de alimentación para las personas privadas de libertad por $40 millones, mientras se gestionaban recursos para atender las necesidades de los niños.

“Sí tenía para darle comida a las empresas que le dan comida a la gente en la cárcel por $40 millones, pero para las personas, los niños no tienen para poderles asignar”, afirmó.

Finalmente, la Comisión de Presupuesto aprobó el traslado de partida por $1,031,944, con nueve votos a favor y cero en contra.