Minsa y Aduanas decomisan desodorantes falsificados de la marca Rexona

Las autoridades sanitarias alertaron sobre la circulación de desodorantes falsificados en el país, entre ellos las variedades Rexona Musk 52.5 g, Rexona Activo 52.5 g y Rexona Excel Men 52.5 g.

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) decomisaron alrededor de 100 cajas de desodorantes falsificados de la marca Rexona durante un operativo realizado en el Puesto de Control y Vigilancia de Divisa, en la provincia de Herrera.

Las autoridades sanitarias alertaron sobre la circulación de estos productos en el país e informaron que entre las variedades identificadas figuran Rexona Musk 52.5 g, Rexona Activo 52.5 g y Rexona Excel Men 52.5 g.

El director nacional de Farmacia y Drogas del Minsa, Uriel Pérez, explicó que en conjunto con la ANA, mantienen una investigación para determinar el origen de estos desodorantes, debido a que estarían siendo elaborados por empresas cuya operación en el país aún no ha sido confirmada.

Pérez detalló que, anteriormente, estos productos contaban con registro sanitario de un fabricante nacional; sin embargo, dicho registro fue cancelado luego de que la empresa cerrara sus operaciones en 2023, lo que llevó a la anulación de la autorización para su comercialización.

El funcionario indicó además que este no es un caso aislado. Según el Minsa, ya se han realizado al menos dos decomisos de estos desodorantes en distintas regiones del país, incluyendo Veraguas, Chiriquí y Colón, lo que evidencia su posible circulación en varios puntos en el país.

Ante esta situación, el Minsa reiteró el llamado a la población a no adquirir estos productos, especialmente en establecimientos no autorizados como abarroterías, y a reportar cualquier sospecha a través de la página web de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas: https://dnfd.minsa.gob.pa/

El Minsa advirtió que el uso de productos falsificados representa un riesgo para la salud, debido a que no cuentan con controles de calidad. En estos casos, pueden provocar irritaciones en la piel, erupciones y picazón severa.

Las autoridades recomendaron suspender de inmediato su uso en caso de presentar molestias y acudir a los canales oficiales para presentar las denuncias correspondientes, con el fin de fortalecer las investigaciones en curso