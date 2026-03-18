Minsa y CSS lanzan convocatoria ante déficit de médicos especialistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) anunciaron la apertura de una convocatoria dirigida a médicos especialistas nacionales y extranjeros para laborar, a tiempo completo o parcial, en distintas regiones del país.

La medida busca cubrir 71 plazas críticas en hospitales y policlínicas del sector público, ante la baja participación registrada en llamados anteriores realizados entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Las vacantes abarcan especialidades como anestesiología, cardiología, pediatría, medicina interna, ginecoobstetricia, nefrología y oftalmología, entre otras, distribuidas en provincias como Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá Este y Veraguas.

Las autoridades han señalado que −al no contar con suficientes aspirantes nacionales− se procederá a evaluar solicitudes de médicos extranjeros, conforme a lo establecido en la Ley 69 y la Ley 89 de 2013, que regulan el ejercicio profesional en el país.

El Minsa detalló que los médicos nacionales deberán presentar su documentación en la sede de la CSS en Clayton, mientras que los extranjeros deberán hacerlo ante la Dirección General de Salud Pública en Ancón.

La convocatoria será publicada en medios impresos durante tres días consecutivos, y los interesados podrán consultar más información sobre las plazas disponibles en el portal oficial de la CSS.

Urgen médicos especialistas en la CSS

Por su parte, el director de Prestaciones de Salud de la CSS, Marcos Young, explicó que, en el caso de los nacionales, podrán postularse directamente ante la institución, mientras que los médicos extranjeros deberán canalizar su documentación a través de la Dirección General de Salud para su evaluación.

Young reconoció que, pese a múltiples convocatorias previas, la participación ha sido limitada, especialmente en regiones de difícil acceso.

“El país tiene la necesidad urgente de especialistas, sobre todo en provincias como Bocas del Toro y Colón, donde incluso con nueva infraestructura hospitalaria no se logra cubrir la demanda de atención”, señaló.

En el caso de Colón, indicó que un hospital con capacidad cercana a 500 camas solo mantiene operativas entre 200 y 225, debido a la falta de especialistas. Mientras tanto, en Bocas del Toro persiste la necesidad urgente de médicos en áreas como ginecología, obstetricia y pediatría.

El director de Prestaciones de Salud advirtió que, en los últimos cinco años, alrededor de 300 médicos especialistas han incumplido compromisos de servicio con el sistema público, pese a haber sido formados con recursos del Estado. Esta situación −dijo− evidencia la necesidad de revisar el modelo de formación médica en el país.

Graduación de médicos especialistas. LP Yaritza Mojica

La convocatoria estará abierta por un periodo inicial de tres meses, con la posibilidad de extenderse entre 30 y 60 días adicionales. La inversión estimada para la contratación de estos 77 especialistas ronda los 5 millones de dólares.

En el caso de la CSS, la institución ha implementado estrategias complementarias, como la capacitación de médicos generales en áreas especializadas y la ampliación del acceso a medicamentos, con el objetivo de reducir la presión sobre los especialistas.

No obstante, Young insistió en que, aunque estas medidas ayudan, hay procedimientos que requieren personal altamente especializado. “Hay intervenciones que solo puede realizar un especialista, por lo que es urgente cubrir estas plazas para garantizar la atención a la población”, concluyó.

En tanto, el Hospital Santo Tomás (HST) abrió el concurso para el nombramiento de médicos especialistas y subespecialistas permanentes, así como médicos generales permanentes. En total, se ofertan 43 plazas para profesionales de la medicina.

Entre las vacantes figuran especialidades como cardiología, enfermedades infecciosas, medicina crítica, neumología, infertilidad, neurocirugía, cirugía general, patología y radiología, entre otras.