CSS y Minsa preparan compra conjunta de medicamentos en abril

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proceso para la compra conjunta de medicamentos entre el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y los patronatos de tres hospitales públicos de tercer nivel avanza en su fase preparatoria, y se espera que las convocatorias para los actos públicos de contratación se publiquen durante el mes de abril.

Así lo confirmó el director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, Eric Conte, quien explicó que la Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos trabaja en la coordinación entre las entidades participantes para definir los detalles técnicos y administrativos del proceso, que busca garantizar el abastecimiento de fármacos en hospitales y centros de salud del país.

Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa. Cortesía

Durante la reunión de este viernes 13 de marzo, se abordó la fase relacionada con la elaboración de los pliegos de cargos, la homologación con los proveedores y la definición de las cantidades de medicamentos que cada institución adquirirá.

En esta compra conjunta participarán el Minsa, la CSS y los patronatos del Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás y el Hospital José Domingo de Obaldía, con el objetivo de adquirir medicamentos esenciales para la atención de los pacientes en el sistema público de salud.

“La intención es que en las próximas semanas se realicen los actos públicos de contratación a través del portal Panamá Compra, en los que podrán participar empresas debidamente constituidas en el país y autorizadas por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas”, explicó Conte.

El funcionario detalló que una comisión técnica integrada por médicos y farmacéuticos ya concluyó la fase de evaluación de los fármacos prioritarios.

¿Cómo será el proceso de compra?

La estrategia contempla que cada institución realizará el pago directamente a los proveedores; sin embargo, la planificación se ejecuta de forma conjunta para definir cantidades, establecer precios de referencia y convocar a las empresas interesadas en participar en el proceso de contratación.

“Lo que hacemos es reunirnos como instituciones, establecer la cantidad que necesitamos y fijar un precio de referencia. Luego se convoca a las empresas autorizadas para participar en el acto público”, señaló.

El funcionario indicó que, una vez adjudicadas las compras, los proveedores tendrán plazos de entrega de entre 30 y 60 días, aunque podrán realizar entregas parciales mientras se completan los trámites administrativos y contractuales de cada institución.

La compra conjunta se basa en el principio de economía de escala, lo que permite negociar mejores precios al adquirir mayores volúmenes de medicamentos. Conte señaló que, en experiencias anteriores, este mecanismo generó ahorros de hasta 22 millones de dólares para el Estado.

Entre los medicamentos que se incluirán en el proceso se encuentran tratamientos para enfermedades crónicas, antibióticos, fármacos para pacientes con cáncer y medicamentos especializados como el factor VIII, utilizados en diversas terapias hospitalarias.

Pacientes de males crónicos, más afectados.

El director de Medicamentos e Insumos adelantó que las convocatorias para estos actos públicos podrían realizarse durante el mes de abril, con el objetivo de acelerar el abastecimiento de fármacos en los hospitales y centros de salud del país.

Además de esta estrategia, el Minsa prevé utilizar nuevos mecanismos de contratación, como la subasta en reversa, un sistema en el que los proveedores compiten reduciendo sus precios durante el proceso de compra, lo que permitiría obtener medicamentos a costos más bajos para el Estado.

La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos fue instalada el 15 de octubre de 2025 y creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 20 del 19 de septiembre de 2025. Está integrada por el Minsa, la CSS, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Médico de Panamá, el Colegio Nacional de Farmacéuticos y la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.