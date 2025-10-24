Minsa y OPS instan a mantener altas coberturas para evitar el retorno de la polio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa) conmemoró este 24 de octubre el “Día Mundial contra la Poliomielitis”, fecha establecida por Rotary International en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque Panamá está libre de polio desde 1972 y se ha consolidado como pionero en la investigación y uso de la vacuna antipoliomielítica inactivada, aún existen riesgos debido al constante tránsito internacional.

Según la Comisión Regional de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis, Panamá es considerado un país de alto riesgo, debido a las bajas coberturas de vacunación en menores de cinco años, el tránsito internacional de pasajeros y buques a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen y del Canal de Panamá, así como el flujo migratorio en las zonas fronterizas.

El ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano Chang, destacó la importancia de reforzar los esquemas de vacunación y señaló que Panamá se ha mantenido a la vanguardia ampliando las coberturas.

“No se puede esperar que las cosas sucedan por sí solas; tenemos que hacerlas, y parte de eso es cumplir con los esquemas de vacunación que están bien establecidos en Panamá”, manifestó.

Zambrano añadió que, a pesar de las bajas registradas en vacunación, las instituciones de salud están reforzando las estrategias y mejorando la cobertura en el país.

Por su parte, Itzel de Hewitt, coordinadora general del PAI, informó que este año se adoptaron las frases “Juntos erradicaremos la polio para siempre” y “Ningún niño deberá sufrir una enfermedad prevenible”, como recordatorio de la importancia de mantener las coberturas de vacunación.

De Hewitt subrayó que Panamá cuenta con uno de los esquemas de inmunización más completos de la región, especialmente enfocado en la población infantil.Explicó que la vacuna hexavalente protege contra seis enfermedades graves: difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b; y que, según el esquema nacional, se aplica a los bebés a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos a los 18 meses y a los 4 años.

Agregó que se desarrollan jornadas de vacunación en centros de salud y comunidades de difícil acceso, con el fin de incrementar la cobertura y garantizar que todos los niños estén protegidos.

La representante de la OPS/OMS en Panamá, Ana Riviere Cinnamond, enfatizó que la vacunación es esencial para el desarrollo saludable de la niñez.Añadió que “durante los últimos años, debido a la pandemia de la COVID-19, se registró una baja general en la cobertura de vacunación en las Américas, ya que los padres no podían llevar a los niños a vacunar; sin embargo, actualmente se están mejorando los niveles y retomando las cifras previas a la pandemia”.

“No queremos volver a ver un continente americano con casos de polio; por eso debemos seguir vacunando”, destacó la representante de la OPS/OMS.

La poliomielitis es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta el sistema nervioso central y puede causar parálisis permanente. En sus fases iniciales puede presentarse con síntomas leves, como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o diarrea; sin embargo, en casos graves puede provocar debilidad muscular o parálisis, e incluso dificultades respiratorias severas si compromete los músculos encargados de la respiración.

En la actividad también participaron Rodrigo De Antonio, director de Inteligencia Poblacional e investigador senior de Cevaxin; Kathia Luciani, pediatra infectóloga; Ricardo Gago, expresidente del Club Rotario de Panamá; además de funcionarios del Minsa y representantes de organismos internacionales.