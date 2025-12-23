Mira las recomendaciones de seguridad de los Bomberos para Navidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios de los Bomberos de Panamá reiteró el llamado a la población a reforzar las medidas de seguridad en casa, en medio de la celebración de la Navidad.

Las recomendaciones de prevención están enfocadas en reducir los riesgos relacionados con las instalaciones eléctricas, preparación de alimentos, uso de gas, luces navideñas y desplazamientos al interior del país.

Recomendaciones:

Mantener la vigilancia permanente durante la preparación de alimentos, evitando dejar estufas, hornos u ollas encendidas sin supervisión.

Verificar que las instalaciones de gas se encuentren en buen estado y debidamente cerradas, especialmente antes de salir del hogar.

Para quienes viajen al interior del país, se aconseja desconectar los equipos eléctricos que no sean necesarios, como televisores, radios u otros aparatos, evitar la sobrecarga de tomacorrientes y asegurar puertas y ventanas.

En el caso de tener mascotas, se recomienda no dejarlas solas, solicitando apoyo de un vecino de confianza o utilizando servicios de guardería para animales.

Revisar el estado mecánico del vehículo, incluyendo motor, llantas y sistemas básicos, antes de emprender cualquier viaje, con el fin de reducir riesgos durante el trayecto.

No dejar encendidas las luces del árbol de Navidad por períodos prolongados. De utilizarse durante la víspera de Nochebuena, se recomienda apagarlas al finalizar la noche o al salir del hogar, para evitar sobrecalentamientos o cortocircuitos.

Los Bomberos reiteran que la prevención es una herramienta efectiva para proteger la vida y los bienes. Además, ante cualquier emergencia, la institución recuerda a la población comunicarse al 103, línea de atención de los Bomberos.