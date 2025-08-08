Panamá, 09 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Idaan

    Mira qué sectores de Juan Díaz estarán sin agua desde la noche del sábado

    Henry Cárdenas P.
    Mira qué sectores de Juan Díaz estarán sin agua desde la noche del sábado
    El Idaan realizará trabajos en el sector de San Cristóbal. Archivo

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que varias comunidades del corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad capital, no tendrán el suministro de agua potable por cerca de 17 horas, a partir de la noche de este sábado.

    De acuerdo con un comunicado de la entidad, la suspensión del suministro de agua será desde las 10:00 p.m. del sábado 9 de agosto hasta las 3:00 p m. del domingo 10.

    Esto se debe a que el Idaan realizará trabajos de excavación y desvío de líneas de 8 pulgadas de hierro dúctil y de 10 pulgadas de PVC, en el sistema de distribución en el área de San Cristóbal.

    Por estos trabajos, se afectará temporalmente la distribución de agua potable en los sectores de Santa Clara, Jardín Olímpico, Campo Lindbergh, Ciudad Deportiva Irving Saladino, El Sitio de Juan Díaz, Villa Inés, San Cristóbal, Los Guayacanes, San Fernando y Llano Bonito.

    Otro aspecto importante que destaca el Idaan es que, durante los trabajos, los dos carriles vehiculares en la entrada de San Cristóbal permanecerán cerrados, por lo que se habilitará un carril en dirección hacia el sector este.

    Se les sugiere a los conductores que se dirigen hacia al centro de la ciudad, utilizar vías alternas como la avenida Domingo Díaz (vía Tocumen) o el Corredor Sur, tomando la salida hacia Llano Bonito.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Panamá derrotó a México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Leer más
    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • Docentes denuncian descuentos ‘ilegales’ por más de $200 millones y destituciones. Leer más