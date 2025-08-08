Mira qué sectores de Juan Díaz estarán sin agua desde la noche del sábado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que varias comunidades del corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad capital, no tendrán el suministro de agua potable por cerca de 17 horas, a partir de la noche de este sábado.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, la suspensión del suministro de agua será desde las 10:00 p.m. del sábado 9 de agosto hasta las 3:00 p m. del domingo 10.

Esto se debe a que el Idaan realizará trabajos de excavación y desvío de líneas de 8 pulgadas de hierro dúctil y de 10 pulgadas de PVC, en el sistema de distribución en el área de San Cristóbal.

Por estos trabajos, se afectará temporalmente la distribución de agua potable en los sectores de Santa Clara, Jardín Olímpico, Campo Lindbergh, Ciudad Deportiva Irving Saladino, El Sitio de Juan Díaz, Villa Inés, San Cristóbal, Los Guayacanes, San Fernando y Llano Bonito.

Otro aspecto importante que destaca el Idaan es que, durante los trabajos, los dos carriles vehiculares en la entrada de San Cristóbal permanecerán cerrados, por lo que se habilitará un carril en dirección hacia el sector este.

Se les sugiere a los conductores que se dirigen hacia al centro de la ciudad, utilizar vías alternas como la avenida Domingo Díaz (vía Tocumen) o el Corredor Sur, tomando la salida hacia Llano Bonito.