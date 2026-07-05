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    Apoyo humanitario

    Misión cumplida: rescatistas panameños regresan al país tras labores en Venezuela por los terremotos

    En Venezuela fueron condecorados con medallas en reconocimiento al trabajo que realizaron todos los equipos de rescatistas.

    Katiuska Hernández
    Misión cumplida: rescatistas panameños regresan al país tras labores en Venezuela por los terremotos
    Rescatistas panameños que dieron su apoyo en las labores tras los terremotos en Venezuela.

    Tras varios días de labores entre estructuras afectadas y reportes de personas desaparecidas, la fuerza de tarea panameña regresó este domingo al país luego de apoyar las operaciones de búsqueda y rescate en Venezuela, golpeada por los terremotos del pasado 24 de junio.

    +info

    Rescatistas panameños operan con cámaras térmicas y perros K-9 en La Guaira

    El presidente José Raúl Mulino destacó el retorno sano de los rescatistas y del equipo canino. “Nos congratulamos del retorno hoy a casa de todos nuestros rescatistas y equipo canino sanos, luego de una misión muy solidaria con los hermanos de Venezuela. Gran orgullo nacional. Bienvenidos”, expresó en la red social X.

    La misión estuvo integrada por 35 rescatistas del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR Panamá) y dos unidades caninas K-9.

    Misión cumplida: rescatistas panameños regresan al país tras labores en Venezuela por los terremotos
    Rescatistas panameños fueron condecorados por el gobierno de Venezuela.

    Durante su intervención en las zonas más afectadas, el contingente recuperó el cuerpo de una persona que permanecía atrapada bajo los escombros del edificio Marina Place, tras más de cinco horas de labores de remoción y búsqueda.

    De acuerdo con la información oficial, los rescatistas panameños inspeccionaron más de un centenar de edificios multifamiliares y residenciales, además de recorrer siete avenidas con estructuras dañadas por los sismos.

    Las operaciones se enfocaron en atender reportes ciudadanos sobre posibles víctimas, localizar sobrevivientes y colaborar en la recuperación de cuerpos en los sectores con mayores daños.

    Misión cumplida: rescatistas panameños regresan al país tras labores en Venezuela por los terremotos
    Unidad canina enviada por Panamá junto a los rescatistas.

    Antes de su retorno, los integrantes de la misión panameña fueron condecorados por el gobierno venezolano con medallas en reconocimiento a su trabajo durante la emergencia.

    Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio han dejado al menos 2,954 personas fallecidas y 16,592 heridas y más de 15,000 personas sin vivienda, según el último reporte del Gobierno.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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