Panamá, 19 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ESTAFA

    Mitradel alerta sobre portal falso que ofrece vacantes de empleo

    José González Pinilla
    Mitradel alerta sobre portal falso que ofrece vacantes de empleo
    El Mitradel reiteró la importancia de verificar las fuentes antes de compartir información o aplicar a una plaza de trabajo.

    El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) advirtió este jueves sobre la circulación de información engañosa relacionada con supuestas ofertas de empleo publicadas en el sitio web estascontratado.com.

    La entidad aclaró que esta plataforma “malintencionada e insidiosa” no guarda vínculo, convenio ni relación alguna con el ministerio.

    Según el comunicado, la única página oficial para la publicación de oportunidades laborales es http://www.empleospanama.gob.pa, administrada por la Dirección Nacional de Empleo. Este portal es gratuito, confiable y garantiza la confidencialidad de los datos de los usuarios, subrayó la institución.

    El Mitradel reiteró la importancia de verificar las fuentes antes de compartir información o aplicar a una plaza de trabajo, para evitar fraudes que puedan comprometer la seguridad de los datos personales.

    La entidad recalcó su compromiso de "promover empleos dignos y sostenibles en coordinación con el sector privado" y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier intento de estafa a través de sus canales de atención oficiales o de manera presencial en la sede central, ubicada en Plaza Edison, quinto piso.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería. Leer más
    • Tren Panamá-David-Frontera: Panamá y Francia firman declaración de intención para el desarrollo de la obra. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más