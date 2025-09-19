Mitradel alerta sobre portal falso que ofrece vacantes de empleo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) advirtió este jueves sobre la circulación de información engañosa relacionada con supuestas ofertas de empleo publicadas en el sitio web estascontratado.com.

La entidad aclaró que esta plataforma “malintencionada e insidiosa” no guarda vínculo, convenio ni relación alguna con el ministerio.

Según el comunicado, la única página oficial para la publicación de oportunidades laborales es http://www.empleospanama.gob.pa, administrada por la Dirección Nacional de Empleo. Este portal es gratuito, confiable y garantiza la confidencialidad de los datos de los usuarios, subrayó la institución.

El Mitradel reiteró la importancia de verificar las fuentes antes de compartir información o aplicar a una plaza de trabajo, para evitar fraudes que puedan comprometer la seguridad de los datos personales.

La entidad recalcó su compromiso de "promover empleos dignos y sostenibles en coordinación con el sector privado" y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier intento de estafa a través de sus canales de atención oficiales o de manera presencial en la sede central, ubicada en Plaza Edison, quinto piso.