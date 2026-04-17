Mitradel detecta extranjeros irregulares y presuntas anomalías laborales en obra del Cuarto Puente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se reunió este jueves 16 de abril con trabajadores del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, luego de una inspección realizada a inicios de semana, en la que se detectó la presencia de trabajadores extranjeros en condición irregular y presuntas anomalías laborales que afectarían a empleados panameños.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que durante la revisión fueron ubicados 43 trabajadores extranjeros, de los cuales 37 se encontraban en condición migratoria irregular. “En una obra estratégica para el desarrollo nacional, esto no es un error: es una falta grave”, advirtió la funcionaria, al señalar que las empresas están obligadas a cumplir la legislación panameña.

La inspección al proyecto, a cargo del Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), se realizó tras una denuncia presentada ante la Dirección de Inspección del Mitradel y contó con el apoyo de agentes del Servicio Nacional de Migración.

Según lo constatado por las autoridades, también se detectaron diferencias en las condiciones brindadas a los trabajadores.

Precisamente, la titular de Trabajo se reunió con la empresa contratista y con los obreros para buscar mejoras en las condiciones laborales dentro del proyecto.

Una fuente indicó que los trabajadores asiáticos contaban con un comedor con aire acondicionado y sillones, mientras que los obreros panameños no tendrían siquiera sillas para alimentarse.

Ante esta situación, los trabajadores solicitaron al Mitradel reforzar la vigilancia durante las 24 horas para controlar la cantidad de extranjeros que ingresan por turno y verificar el cumplimiento de las normas laborales y migratorias. “En Panamá, la ley se respeta y no admite excepciones”, enfatizó Muñoz.

El Cuarto Puente sobre el Canal es una de las principales obras de infraestructura del país, llamada a mejorar la conectividad entre la capital y el interior. No obstante, las autoridades subrayaron que la importancia del proyecto no puede justificar violaciones a los derechos laborales ni trato desigual hacia los trabajadores.

En reiteradas ocasiones, la ministra de Trabajo ha hecho llamados de atención a la empresa encargada del proyecto, ya que en fiscalizaciones previas se ha detectado la presencia de trabajadores extranjeros por encima de lo permitido por la ley, particularmente de origen asiático.

La titular del Mitradel advirtió que no se seguirán otorgando excepciones para la contratación de mano de obra extranjera. “Ya hicimos un llamado de atención sobre la no renovación y el no otorgamiento de excepciones”, señaló, al recalcar que la prioridad es garantizar oportunidades laborales para los panameños.

El Código de Trabajo, en sus artículos 17, 18 y 19, establece los términos para la contratación de mano de obra extranjera, permitiendo a las empresas contratar hasta un 10% de personal extranjero ordinario (técnicos o mano de obra no especializada) y hasta un 15% de especialistas.

Ante esta situación, Muñoz explicó que, aunque la empresa ha solicitado permisos especiales para superar el límite legal del 10% de trabajadores extranjeros, estos casos están siendo regulados con mayor rigor.

La ministra enfatizó que en el país existe suficiente mano de obra calificada para integrarse a este tipo de proyectos. “Aquí hay mucha mano de obra buena, trabajadores panameños, para que se inserten en el Cuarto Puente en la medida en que sea necesario”, afirmó, destacando que el objetivo es fortalecer el empleo local.