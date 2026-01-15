Mitradel ejecuta secuestro de fondos a Revisalud por incumplimiento en pagos a trabajadores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ordenó el secuestro de fondos de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), luego de que incumpliera con la consignación del dinero correspondiente a la liquidación de los trabajadores de aseo, cuyo monto supera los 1.5 millones de dólares.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, acudió a las instalaciones de Revisalud para conversar con los ejecutivos de la empresa; sin embargo, encontró las oficinas cerradas y sin presencia de directivos.

En el lugar solo se encontraban los trabajadores de aseo, quienes se mantienen en paro de labores desde el martes 13 de enero, en reclamo del pago de sus liquidaciones, tras la finalización del contrato de concesión, prevista para el 18 de enero de 2026.

Ante este escenario, el Mitradel ejecutó este miércoles el secuestro de fondos a la empresa Revisalud, con el fin de garantizar el pago de las prestaciones laborales adeudadas, luego del incumplimiento de la empresa en honrar sus compromisos económicos.

La ministra explicó que la empresa había manifestado inicialmente su intención de consignar la totalidad de las prestaciones en la caja de conciliación del Ministerio; sin embargo, a última hora informó que no contaba con los recursos para hacerlo.

“Iba a poner dentro de la caja de conciliación del Ministerio el monto total de las prestaciones de los trabajadores, pero, siendo las dos o tres de la tarde, nos comunican que no tenían cómo honrar ese pago y que necesitaban una reunión con nosotros”, señaló Muñoz.

Indicó que la posición del Mitradel fue clara desde el inicio. “Mi respuesta fue que no necesitábamos una reunión; lo que necesitábamos era que honraran el pago a los trabajadores y explicaran cómo lo iban a hacer”, afirmó.

Ante el incumplimiento, el Ministerio respaldó la solicitud de secuestro presentada por el sindicato de trabajadores, medida que fue ejecutada ese mismo día. Según informó la ministra, varios bancos ya realizaron las retenciones correspondientes, lo que permitirá iniciar los trámites legales para que los trabajadores puedan acceder a los fondos.

“Como Ministerio tomamos acción. El secuestro se ejecutó hoy y ya varios bancos han hecho las retenciones pertinentes para que los trabajadores puedan tener los fondos a su haber y se garantice el pago de las prestaciones acumuladas durante todos estos años de servicio”, sostuvo Muñoz.

Agradecería, en nombre de las familias de San Miguelito que trabajan en Revisalud, que la Ministra @Jackyenpositivo garantice el pago de sus prestaciones.

Por si lo necesita el Contralor @AnelBoloFlores tiene el celular, la conoce, y hace reuniones para ella.

Gracias Ministra. — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) January 14, 2026

Quincena pendiente y contrato por vencer

La titular de Trabajo aclaró que el secuestro cubre exclusivamente las prestaciones vencidas tras la terminación del contrato, pero no incluye el pago de la quincena pendiente, la cual debe ser cancelada antes del vencimiento del contrato de concesión, previsto para el 18 de enero.

“Queremos buscar la manera de que se les honre ese pago, porque dentro del secuestro no está contemplada esta quincena. Es un salario que le corresponde al trabajador”, recalcó.

Muñoz señaló que el Mitradel continúa en conversaciones con dirigentes sindicales y trabajadores para explicar el estado del proceso y buscar una salida que permita garantizar todos los pagos pendientes.

“Nos hemos apersonado a conversar con los trabajadores y sus representantes para explicar cómo se está dando la situación. Esperamos que de aquí al viernes la empresa tenga contacto con nosotros y nos diga qué va a hacer con estos pagos”, indicó.

La ministra lamentó que la empresa no presentara ni siquiera una carta de compromiso que demostrara una intención real de pago.

“Lo mínimo que esperábamos era una carta de compromiso con el ‘slip’ de depósito. Los trabajadores podían comprender un retraso, pero ni eso nos manifestaron”, sostuvo.

Por su parte, Jenny Carrión, secretaria de Defensa de la Unión de Trabajadores de Empresas de Servicios de Aseo y Limpieza (Untesal), señaló que la empresa no consignó los fondos para responder por el pago de las indemnizaciones y que, ni siquiera con la intervención del Mitradel, cumplieron con lo establecido.

Carrión agregó que los propietarios de los camiones volquetes alquilados a Revisalud tampoco han recibido sus pagos y que no han obtenido respuesta por parte de la empresa.

Durante la mañana, los 250 trabajadores se mantuvieron en paro de labores, y un grupo significativo protestó frente a las oficinas de la empresa, en el sector de Milla 8, donde incluso se reportó la quema de llantas.

La ministra advirtió que el panorama sigue siendo incierto para los trabajadores de Revisalud, aunque reiteró que el Estado mantendrá una postura firme para proteger sus derechos.

“El Ministerio no va a permitir que se vulneren los derechos laborales. Nuestra prioridad es que cada trabajador reciba lo que le corresponde”, concluyó.