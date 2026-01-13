Mitradel inspecciona a la empresa Revisalud tras protestas de trabajadores en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) realizó este lunes 12 de enero una jornada de inspección en la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), concesionaria del servicio de recolección y gestión de residuos en el distrito de San Miguelito hasta el próximo domingo 18 de enero de 2026.

La inspección, efectuada en las oficinas de la empresa ubicadas en Milla 8 y encabezada por la ministra Jackeline Muñoz, se dio luego de las protestas protagonizadas por trabajadores de Revisalud, quienes exigen el pago completo de sus prestaciones económicas.

La titular de Trabajo destacó que el personal encargado de la recolección de desechos cumple una función esencial para la salud pública y el bienestar de la comunidad, por lo que —subrayó— merece respeto y garantías laborales. En ese sentido, el Mitradel informó que evalúa alternativas para asegurar el pago íntegro de las prestaciones que corresponden a los trabajadores.

Mitradel inspecciona a Revisalud tras protestas de trabajadores en San Miguelito. Foto/Cortesía/Mitradel

Muñoz también aseguró que la institución se mantendrá vigilante ante el vencimiento del contrato de la empresa prestataria del servicio, con el objetivo de garantizar que no se vulneren los derechos laborales, aun en el caso de que la empresa cese operaciones o decida abandonar el país. La funcionaria recalcó que los pagos a los trabajadores deben quedar debidamente resguardados en Panamá.

Durante el recorrido, el equipo técnico del Mitradel constató que persisten observaciones pendientes de atención. Por ello, se reiteró a la empresa Revisalud que tiene plazo hasta este martes 13 de enero, al mediodía, para subsanar las irregularidades señaladas. De mantenerse el incumplimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la normativa laboral vigente.

Cabe recordar que, a partir del 19 de enero de 2026, la Alcaldía de San Miguelito asumirá directamente la gestión del cobro de la tasa de aseo por el servicio de recolección de residuos, debido a la culminación del contrato de Revisalud tras 20 años de operación.