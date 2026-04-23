Panamá, 23 de abril del 2026

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    Paro de labores

    Mitradel mantiene que repartidores de PedidosYa no son empleados, aunque ofrece asesoría

    La viceministra Ana Gabriela Soberón asegura que la institución está dispuesta a asesor a los motorizados, a pesar de que sus contratos son de carácter comercial y no laboral.

    Martha Vanessa Concepción / katiuska Hernández
    Mitradel mantiene que repartidores de PedidosYa no son empleados, aunque ofrece asesoría
    Motorizados de PedidosYa. LP/Elysée Fernández

    Los repartidores de PedidosYa, que se mantienen en paro exigiendo mejoras en sus condiciones laborales, pueden acercarse al Ministerio de Trabajo (Mitradel) a buscar asesoría, aunque legalmente la institución considera que el Código de Trabajo no los ampara como trabajadores, afirmó este jueves la viceministra del ramo, Ana Gabriela Soberón.

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    La viceministra reiteró que la institución mantiene una política de “puertas abiertas” para escuchar y asesorar a los motorizados.

    “Este ministerio cuenta con puertas abiertas para asesorar a todas las personas, aun cuando no se trate de una relación laboral”, reiteró la funcionaria.

    Mitradel mantiene que repartidores de PedidosYa no son empleados, aunque ofrece asesoría
    Motorizados de PedidosYa. LP/Elysée Fernández

    El conflicto ha puesto bajo la lupa la precariedad de la economía de plataformas en el país, ya que, por su condición, al ser considerados “prestadores de servicios profesionales”, no cuentan con salario mínimo garantizado, vacaciones pagadas, décimo tercer mes ni indemnizaciones por terminación de la relación laboral.

    Tampoco cotizan automáticamente al Seguro Social; si sufren un accidente, no tienen cobertura de riesgos profesionales por parte de la empresa, y el ministerio no puede obligar a la empresa a cumplir con las normas que protegen a un empleado común.

    El muro legal: servicios profesionales vs. derechos laborales

    A pesar del ofrecimiento de asesoría, la postura jurídica del Mitradel sigue siendo un trago amargo para quienes exigen beneficios. Según Soberón, el análisis de los contratos de PedidosYa revela que:

    * No existe subordinación: el contrato especifica que es una prestación de servicios profesionales.

    * Herramientas propias: los repartidores aportan su propia tecnología y equipo para operar.

    * Autonomía económica: para el ministerio, no hay una dependencia económica directa que encaje en la definición legal de “empleado”.

    “El contrato es muy claro y específico. No podemos decir que se trata per se de una relación laboral”, enfatizó la viceministra, cerrando la puerta a que el Estado obligue a la empresa a reconocer prestaciones como seguro social o vacaciones bajo el modelo actual.

    La ministra Jackeline Muñoz ha señalado que, si se formaliza el estatus laboral de los repartidores de PedidosYa, se exigirá un 90% de personal panameño.

    Mitradel mantiene que repartidores de PedidosYa no son empleados, aunque ofrece asesoría
    La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz. Foto/Cortesía

    Migración y realidad del mercado

    El conflicto también toca la fibra migratoria. Soberón recordó que los extranjeros que operan en estas plataformas, que son la mayoría del personal, deben hacerlo bajo la figura de “cuenta propia” con su respectivo aviso de operaciones.

    Este escenario se da en un momento delicado para el empleo en Panamá, ya que, de acuerdo con la viceministra, la tasa de desocupación se ubica en 10.5 %.

    Martha Vanessa Concepción


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