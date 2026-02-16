Panamá, 16 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PAGO A TRABAJADORES

    Mitradel: quienes laboren el martes de Carnaval deben recibir 150% extra

    El Mitradel recordó que quienes trabajen el martes 17 de febrero deberán recibir su salario más un recargo del 150% y un día libre compensatorio, según lo establece el Código de Trabajo.

    Aleida Samaniego C.
    Mitradel: quienes laboren el martes de Carnaval deben recibir 150% extra
    El Código de Trabajo establece un recargo del 150% y un día libre compensatorio para quienes laboren en día festivo nacional. Archivo

    El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) reiteró, mediante un comunicado oficial, que los trabajadores que presten servicios el martes 17 de febrero, día de descanso obligatorio por Carnaval, deberán recibir un pago extraordinario conforme a lo establecido en el Código de Trabajo.

    La entidad recordó que el artículo 46 del Código de Trabajo dispone que, cuando un trabajador labore en un día festivo nacional, deberá recibir el salario correspondiente a la jornada, más un recargo del 150%, además de un día de descanso compensatorio dentro de la semana respectiva.

    Es decir, si excepcionalmente un colaborador debe trabajar el martes de Carnaval, el empleador está obligado a pagar el salario ordinario de ese día más el 150% adicional y concederle un día libre compensatorio.

    El Mitradel precisó que, en caso de que el día de descanso semanal del trabajador coincida con el martes de Carnaval, el empleador deberá otorgar un día adicional de descanso.

    La institución reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes y garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores.

    Asimismo, informó que mantiene a disposición de la ciudadanía el ABC Laboral, manual que detalla los derechos y obligaciones laborales, el cual puede consultarse las 24 horas del día a través de su página web oficial.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más