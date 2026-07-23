Miviot busca que Programa Saneamiento asuma la administración de las plantas de tratamiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) evalúa que el Programa Saneamiento de Panamá asuma la administración de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, informó que la entidad mantiene conversaciones con el Programa Saneamiento de Panamá para evaluar la posibilidad de que asuma la administración de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) construidas en proyectos habitacionales, debido al deterioro que presenta la mayoría de estas infraestructuras.

Según el titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), se han realizado reuniones con representantes del Programa Saneamiento de Panamá para promover que esta entidad sea la responsable de administrar, a nivel nacional, las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Actualmente, el Miviot cuenta con 41 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales 39 se encuentran colapsadas, por lo que se busca implementar un nuevo modelo de gestión que garantice su operación y mantenimiento.

Para Jované, el crecimiento acelerado de las urbanizaciones horizontales superó la capacidad de la infraestructura pública. Explicó que, aunque las empresas promotoras construyeron pozos, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento para desarrollar los proyectos habitacionales, posteriormente no existió un esquema sostenible para garantizar su operación y mantenimiento.

“El crecimiento horizontal fue gigantesco y la infraestructura se quedó atrás. La empresa privada construyó las barriadas, los pozos y las estaciones de bombeo para garantizar el suministro de agua, pero cuando el Estado recibe esas infraestructuras sin recursos para su operación y mantenimiento, terminan colapsando”, manifestó.

El ministro explicó que las plantas de tratamiento requieren recursos permanentes para cubrir el consumo de energía eléctrica, el mantenimiento de equipos mecánicos, los sistemas de bombeo y aireación, además de personal especializado para garantizar su funcionamiento. Agregó que otro de los problemas ha sido la falta de una cultura de mantenimiento en algunas comunidades.

Consultada sobre esta propuesta, la coordinadora del Programa Saneamiento de Panamá, María Fernanda De Mendoza, confirmó que se mantienen reuniones con el Miviot. No obstante, aclaró que el Programa Saneamiento de Panamá fue creado hace 25 años como un programa de inversión para desarrollar infraestructura sanitaria y no como un prestador de servicios encargado de operar plantas de tratamiento satélite.

De Mendoza explicó que el objetivo del programa es construir un sistema integral para recolectar, conducir y tratar las aguas residuales.

“Lo ideal es que estas plantas puedan conectarse al sistema que estamos desarrollando y, posteriormente, sean administradas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)”, indicó.

La funcionaria detalló que la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz, considerada la más grande de Centroamérica, tiene una capacidad de diseño de 5.5 metros cúbicos por segundo, aunque actualmente procesa cerca de 3 metros cúbicos por segundo, por lo que aún dispone de capacidad para recibir nuevas conexiones.

La proyección es que para el año 2050, cerca de 2.5 millones de habitantes se beneficien de las obras ejecutadas y las que continúe desarrollando el Saneamiento de Panamá. Cortesía

Sin embargo, precisó que para incorporar una planta privada al sistema deben cumplirse varios requisitos: que se encuentre dentro del área de influencia del Programa Saneamiento de Panamá —que abarca Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera—, que exista capacidad en la red sanitaria y que la planta esté en funcionamiento.

De Mendoza señaló que el programa no cuenta con la facultad legal ni con los recursos presupuestarios para rehabilitar plantas que actualmente se encuentran fuera de operación.

Añadió que, en algunos casos, el Programa Saneamiento de Panamá podría operar y dar mantenimiento a plantas que ya hayan sido traspasadas al Idaan, siempre que esa institución las asigne formalmente y garantice los recursos necesarios mediante el convenio vigente entre ambas entidades.

No obstante, insistió en que esa sería una solución temporal y que el país requiere una estrategia de largo plazo basada en la construcción de más colectores, redes sanitarias y grandes plantas de tratamiento.

Por el momento, ambas entidades mantendrán reuniones para evaluar las alternativas de gestión de estas infraestructuras. Sin embargo, coincidieron en que otras instituciones, como el Idaan, deberán incorporarse a la mesa de análisis para definir una solución integral.