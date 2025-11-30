Panamá, 30 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Proyecto del teleférico

    Miviot delimita polígono del Teleférico del Metro en San Miguelito mediante decreto

    Aleida Samaniego C.
    El proyecto del teleférico de Panamá - San Miguelito es un sistema de transporte público moderno en desarrollo que busca conectar ambos distritos, especialmente a zonas de difícil acceso. Alexander Arosemena

    El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) publicó el Decreto Ejecutivo N° 13 de 26 de noviembre de 2025, que establece formalmente el polígono de influencia del futuro Teleférico del Sistema Metro de Panamá. La obra ha sido declarada de utilidad pública e interés social, según el documento oficial publicado en la Gaceta Oficial.

    El decreto define la zona geográfica que será impactada directamente por la obra y establece normas de uso del suelo, servidumbre y coordinación interinstitucional que deberán cumplirse durante la ejecución del proyecto.

    Según el Miviot, la medida busca garantizar la planificación adecuada del sistema de transporte aéreo, cuyo objetivo es ofrecer una alternativa de movilidad a los residentes de los distritos de Panamá y San Miguelito.

    El polígono de influencia incluye áreas densamente pobladas como Villa Lucre, Cerro Batea, Valle de Urracá y Torrijos Carter, así como puntos estratégicos de conexión con el transporte público existente, como el Cincuentenario. La delimitación establece los espacios donde se desarrollarán las infraestructuras principales y auxiliares del teleférico, incluyendo estaciones, torres de soporte y zonas de servidumbre.

    El decreto también señala que Metro de Panamá, S.A. será la entidad responsable de coordinar los procesos técnicos, legales y administrativos relacionados con la obra, en conjunto con otras instituciones públicas que tengan competencia sobre los terrenos o la infraestructura afectada.

    Además de la planificación de la infraestructura, el decreto contempla aspectos relacionados con las propiedades privadas que se encuentran dentro del polígono de influencia. Se establece un esquema de apoyo económico a los propietarios afectados, con topes previamente definidos, con el fin de garantizar compensación por posibles impactos de la obra.

    El teleférico, cuya licitación está proyectada para enero de 2026, forma parte de los planes del Gobierno Nacional para aliviar la congestión vehicular en San Miguelito y mejorar la conexión de comunidades que dependen actualmente de transporte terrestre, considerado ineficiente en varias rutas.

    El recorrido anunciado conectará áreas residenciales con accesos a servicios de educación, trabajo y salud, aunque los detalles finales del trazado y los estudios de factibilidad aún están en desarrollo.

    Expertos en transporte urbano señalan que la delimitación del polígono es un paso inicial que permite a las autoridades definir límites legales y técnicos para la ejecución de obras de infraestructura de gran escala, además de establecer responsabilidades y procedimientos frente a propietarios y comunidades.

    Con la publicación del Decreto Ejecutivo No. 13, el Miviot formaliza el primer marco normativo para la implementación del teleférico, mientras se espera que la licitación y los estudios técnicos posteriores determinen el calendario y los recursos necesarios para su construcción.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

