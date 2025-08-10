Panamá, 10 de agosto del 2025

    ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

    Mayer Mizrachi prolonga contrato: $79 millones y 10 años con el mismo consorcio

    Aleida Samaniego C.
    Mayer Mizrachi prolonga contrato: $79 millones y 10 años con el mismo consorcio
    El alcade de la ciudad de Panamá, Mayer Mirazchi. Elysée Fernández

    Lo que empezó en 2016 como un contrato de $21.6 millones para mantener plazas, parques, avenidas y cementerios del distrito capitalino, se ha convertido en un compromiso millonario que ya supera los $79 millones y 10 años de vigencia continua con el mismo contratista.

    Bajo la administración del alcalde Mayer Mizrachi, el Municipio de Panamá volvió a extender el contrato de obra No. 014-2016 con el Consorcio MET, firmado originalmente el 1 de julio de 2016 para el mantenimiento, conservación, limpieza y jardinería en los sectores A, B, C y D de la ciudad.

    Mayer Mizrachi prolonga contrato: $79 millones y 10 años con el mismo consorcio
    La Alcaldía de Panamá atiende 614 áreas verdes en todo el distrito. Archivo

    El acuerdo inicial, refrendado por la Contraloría General de la República el 16 de mayo de ese año, incluía $20,271,028.15 en servicios y $1,418,971.97 en ITBMS, con un plazo de ejecución de 36 meses prorrogables.

    Desde entonces, y mediante sucesivas adendas refrendadas por la Contraloría, el contrato ha pasado de 3 a 126 meses (más de una década) de vigencia, con un monto acumulado que asciende a $79,228,127.00.

    La más reciente extensión —la Adenda No. 5— fue aprobada el 17 de junio de 2025, sumando $3,313,126.76 más (incluido ITBMS) para seguir los trabajos en áreas señaladas por las juntas comunales de corregimientos como Ancón, San Francisco, Betania, Calidonia, Santa Ana, El Chorrillo, Bella Vista, Tocumen y Juan Díaz, entre otros. Los fondos están certificados para las vigencias fiscales 2025 y 2026.

    De acuerdo con el Municipio de Panama, estas labores buscan “mejorar la imagen urbana y brindar bienestar a las comunidades”, pero la prolongación del contrato, diseñado originalmente para solo tres años, levanta cuestionamientos sobre la planificación y la gestión de recursos públicos.

    El alcalde Mizrachi ha defendido la legalidad de cada adenda y asegura que el Consorcio MET ha cumplido con los servicios contratados. Sin embargo, la permanencia de un único proveedor por más de 10 años, sin evidencias públicas de nuevas licitaciones, deja abiertas interrogantes sobre la transparencia, la competencia empresarial y la eficiencia en el gasto municipal.

    La Adenda No. 5 se financia con la partida presupuestaria 5.76.18.001.01.25.189 del Programa de Descentralización – CUT, que asigna $1,104,375.99 para 2025 y $2,208,750.76 para 2026.

    El caso de este contrato ilustra cómo un acuerdo pensado para un periodo corto puede convertirse, mediante extensiones sucesivas, en un compromiso a largo plazo que concentra en un solo consorcio una parte significativa del presupuesto destinado al cuidado de los espacios públicos en la capital.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

