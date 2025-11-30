Molinar lamenta que video viral ‘casi opaca’ el esfuerzo estudiantil para fiestas patrias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego de la polémica generada por el video viral de una pelea entre estudiantes del colegio Altos de San Francisco, en La Chorrera, Panamá Oeste —que incluso motivó comentarios del presidente salvadoreño Nayib Bukele—, la ministra de Educación, Lucy Molinar, cuestionó que un hecho aislado “casi opaca” la atención pública del trabajo realizado por miles de jóvenes y docentes durante el mes de celebraciones patrias.

Molinar calificó como “difícil” que un contenido viral pueda opacar el esfuerzo de las bandas de música y agrupaciones artísticas que se prepararon durante meses para los desfiles y actividades escolares.

“Toda nuestra banda de música… casi se ve opacada por un video de tres niñas que se hizo viral”, expresó, al advertir que la atención desmedida en este tipo de episodios distorsiona la percepción del sistema educativo.

Para la ministra, lo ocurrido revela un problema más profundo sobre lo que la sociedad decide amplificar en redes sociales. “Tenemos que elegir como sociedad qué viralizamos, qué nos representa”, sostuvo, al recordar que la imagen de la educación no debe construirse a partir de incidentes aislados.

El video —en el que se observa una confrontación entre estudiantes y que circuló ampliamente en plataformas digitales— también generó reacciones a nivel internacional.

En su cuenta de X, Bukele señaló que “ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros”, y vinculó la disciplina escolar con la formación de valores. Las declaraciones del mandatario centroamericano avivaron aún más el debate en redes.

Ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros.



En El Salvador ya sembramos así en el pasado, y todos vimos la mala cosecha que eso nos trajo.



Si queremos un futuro diferente, hay que sembrar diferente, y para eso se necesita disciplina. https://t.co/z4SQcKapLe — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 28, 2025

Molinar advirtió que el foco mediático en este tipo de incidentes afecta directamente la valoración hacia los docentes, en un momento en el que el país necesita reforzar la confianza en el sistema educativo.

“La sociedad que quiere tener futuro tiene que mirar al docente con reverencia”, reiteró, insistiendo en que el 1 de diciembre debe ser un día de reflexión sobre el papel de quienes forman a las nuevas generaciones.

La ministra también respondió a recientes señalamientos contra educadores involucrados en manejos irregulares de dinero. Subrayó que estos casos no representan al cuerpo docente. “Eso no es la norma. Esas son las excepciones bochornosas”, afirmó. Añadió que el Ministerio de Educación actuará en cada denuncia recibida: “Díganos los nombres, que vamos a reaccionar y se toman las medidas”.

Molinar recalcó que la constante en el sistema educativo sigue siendo el docente comprometido, incluso en contextos difíciles o con recursos limitados. “La constante es ese maestro que logra hacer de cada niño una mejor persona. De ellos tenemos que sentirnos muy orgullosos”, puntualizó.

Finalmente, insistió en que el Día del Maestro debe enfocarse en reconocer la labor silenciosa pero fundamental de miles de educadores, cuya dedicación —dijo— sostiene gran parte del desarrollo humano del país.