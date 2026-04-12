Montaje de techo en la estación Albrook retrasa su apertura este domingo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este domingo 12 de abril, los usuarios del Metro de Panamá notarán un cambio poco habitual: la estación Albrook abrirá a las 10:00 a.m.

Esto, debido a la tercera fase del izaje del nuevo techo.

Dichas piezas metálicas, que se ensamblan en altura, están diseñadas para cubrir amplias áreas sin necesidad de múltiples columnas, lo que permitirá mayor fluidez de pasajeros en el futuro.

#MetroInforma



Continúan los trabajos de izaje del nuevo techo en la estación Albrook, como parte del proyecto de integración con la Línea 3.



📅 Este domingo 12 de abril, la estación Albrook iniciará operaciones a partir de las 10:00 a.m. pic.twitter.com/fDkmnMGjav — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) April 10, 2026

El nuevo techo también formará forma parte de la integración entre la Línea 1 y la futura Línea 3 del Metro.

Durante los trabajos, la pasarela peatonal que conecta con la Terminal de Transporte también permanecerá cerrada.

Mientras tanto, el resto de la Línea 1 operará con normalidad desde las 7:00 a.m., en ambos sentidos entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita.