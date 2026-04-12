Panamá, 12 de abril del 2026

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    Transporte público

    Montaje de techo en la estación Albrook retrasa su apertura este domingo

    Yasser Yánez García
    Montaje de techo en la estación Albrook retrasa su apertura este domingo
    Trabajos en la estación de Albrook. Cortesía

    Este domingo 12 de abril, los usuarios del Metro de Panamá notarán un cambio poco habitual: la estación Albrook abrirá a las 10:00 a.m.

    Esto, debido a la tercera fase del izaje del nuevo techo.

    Dichas piezas metálicas, que se ensamblan en altura, están diseñadas para cubrir amplias áreas sin necesidad de múltiples columnas, lo que permitirá mayor fluidez de pasajeros en el futuro.

    El nuevo techo también formará forma parte de la integración entre la Línea 1 y la futura Línea 3 del Metro.

    Durante los trabajos, la pasarela peatonal que conecta con la Terminal de Transporte también permanecerá cerrada.

    Mientras tanto, el resto de la Línea 1 operará con normalidad desde las 7:00 a.m., en ambos sentidos entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita.

    Yasser Yánez García

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