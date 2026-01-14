Panamá, 14 de enero del 2026

    VÍAS

    MOP adjudica $11.5 millones a CUSA para rehabilitar 12 puentes en Panamá y San Miguelito

    José González Pinilla
    Puentes en la capital serán reparados. Cortesía/MOP

    A un costo de 11.5 millones de dólares, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó al Consorcio Puentes Modulares el proyecto de rehabilitación y mantenimiento de 12 puentes vehiculares ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito, la mayoría de ellos del tipo Mabey.

    El consorcio está integrado por Constructora Urbana, S.A. (CUSA) y Toronto Global Holdings, y obtuvo el mayor puntaje durante el proceso de evaluación al cumplir con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el pliego de cargos.

    Se trata de estructuras clave para la movilidad urbana, que soportan un alto volumen de tráfico diario y que, de acuerdo con la información oficial, no habían recibido intervenciones estructurales profundas en cerca de 25 años, situación que había generado preocupación entre conductores y residentes de las zonas aledañas.

    El MOP detalló que el proyecto contempla trabajos de reforzamiento de bases, reemplazo de piezas metálicas, aplicación de pintura anticorrosiva, reparación de accesos, drenajes, señalización y barandas, además de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo por un período de tres años, una vez concluidas las obras principales.

    Entre los puentes que serán intervenidos figuran los elevados vehiculares de la DIJ, la USMA, Vía España (Cincuentenario y El Balboa), Paraíso, Villa Lucre, Brisas del Golf 2, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, la Asamblea Nacional, la avenida Balboa con calle 3 de Noviembre y la avenida Martín Sosa con la Transístmica.

    Según el MOP, estas estructuras fueron instaladas hace aproximadamente un cuarto de siglo.

