MOP adjudica segunda APP del país para la rehabilitación de la Carretera Panamericana Oeste por $312 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La segunda licitación bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) en Panamá, correspondiente al proyecto de “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste (CPO)”, fue adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) al Consorcio APP Vías del Istmo, por un monto de $312.3 millones.

El Consorcio APP Vías del Istmo está conformado por la Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A.; Calzada Construcciones, S.A. de C.V.; e Ingeniería Estrella, S.A. Esta sociedad, según la Comisión Evaluadora, obtuvo el mayor puntaje técnico y económico, al presentar una oferta de inversión inicial estimada por debajo del valor de referencia del proyecto, establecido en $359.4 millones.

El proyecto de Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste abarca 192 kilómetros, desde La Loma de Campana hasta la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas. La obra se ejecutará en dos tramos: el primero, desde La Loma de Campana hasta Penonomé, con una longitud de 91 kilómetros; y el segundo, desde Penonomé hasta Santiago, con 101 kilómetros de extensión.

El proyecto contempla, entre otras mejoras, la construcción de 15 retornos distribuidos en los corregimientos de Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago. Asimismo, incluye obras de seguridad vial, señalización horizontal y vertical, dos estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías de descanso, entre otros componentes.

El contrato tendrá una duración de 20 años, contados a partir del refrendo de la Contraloría General de la República. El proyecto se desarrollará en cuatro fases. La primera corresponde a la preconstrucción, con una duración estimada de 12 meses, e incluye los estudios técnicos, la obtención de permisos y la planificación. A esta le seguirá la fase de construcción, que se ejecutará en un plazo de 36 meses, de forma escalonada, para minimizar las afectaciones al tránsito.

El proyecto de “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste (CPO)”, fue adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), al Consorcio APP Vías del Istmo, por un monto de $312.3 millones. Cortesía

La tercera fase consistirá en la operación y mantenimiento de la carretera por un periodo de 15 años, mientras que la cuarta y última fase corresponde a la reversión, mediante la cual, al finalizar el contrato, la infraestructura será entregada al Estado panameño.

Según el MOP, durante la ejecución del proyecto se generarán más de 2,000 empleos directos y 10,000 indirectos, beneficiando de manera directa a más de 282,000 personas.

Este proyecto constituye la segunda APP adjudicada en el país. La primera corresponde a la rehabilitación de la Carretera Panamericana Este, desde Las Garzas hasta Yaviza, con una extensión de 246.2 kilómetros, impactando positivamente a comunidades de Panamá Este y Darién.