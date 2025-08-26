MOP anuncia cierre total de la Vía Transístmica en El Guarumal, Colón, por reparaciones urgentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que desde este martes 26 de agosto al mediodía se realizará un cierre total de la Vía Transístmica, específicamente en el sector de El Guarumal, corregimiento de Limón, provincia de Colón, con el objetivo de atender un punto crítico generado por la rotura de una tubería de agua potable.

La entidad explicó que los trabajos consisten en la estabilización de un talud afectado y en la reparación del hundimiento de la calzada. Para ello, será necesario realizar el cierre total de la Vía Transístmica, a la altura de la comunidad de El Guarumal.

Este tramo se encuentra actualmente en proceso de reparación tras la rotura de la tubería de agua potable, situación que, combinada con el paso de equipo pesado, provocó un deterioro gradual en el terreno y representa un riesgo para la seguridad vial, así como para la integridad de los usuarios.

Para complementar las labores, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) iniciará desde este martes los trabajos de reemplazo de la tubería afectada, lo que permitirá avanzar en la restauración total de la vía.

Rutas alternas habilitadas

Durante el cierre, las autoridades dispondrán de desvíos hacia la Autopista Don Alberto Motta, con peaje gratuito hasta nuevo aviso:

Sentido Panamá–Colón: Los conductores deberán tomar el desvío desde la Vía Transístmica hacia el intercambiador Madden, en el kilómetro 14 de la autopista.

Sentido Colón–Panamá: Los viajes deberán desviarse desde la Vía Transístmica hacia el intercambiador Quebrada López, en el kilómetro 47 de la autopista.

El MOP estará trabajando, durante los próximos 15 días, en accesos provisionales hacia la Vía Transístmica en el kilómetro 31, con conexión desde la comunidad de El Giral hacia la autopista en dirección a Colón, así como en el kilómetro 33, con conexión desde la autopista hacia el acceso a la comunidad de Alto Divisa en sentido a Panamá.

Por su parte, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en la provincia de Colón, Humberto Harris, informó que se reforzará la señalización en el área y se contará con el apoyo de las unidades de tránsito y de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Ante estas labores, el MOP solicita a los conductores respetar la señalización instalada, atender las indicaciones de las autoridades competentes y tomar previsiones ante este cierre prolongado de una vía principal.