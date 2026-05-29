MOP anuncia cierres parciales en el puente Centenario por reparaciones viales y pide paciencia a conductores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los trabajos de mantenimiento en las juntas de dilatación se extenderán del 1 al 4 de junio de 2026 en el sentido hacia La Chorrera.

Una serie de cierres parciales por reparaciones estructurales llevará a cabo el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el puente Centenario, una de las arterias viales más críticas para la conectividad del país.

La institución explicó que las labores se concentrarán en las juntas de dilatación localizadas en el acceso del lado Este, afectando directamente el flujo vehicular que se desplaza en el sentido de Panamá hacia La Chorrera.

El MOP sostiene que para minimizar el impacto en el pesado tráfico que diariamente utiliza esta ruta, ha diseñado un cronograma de intervenciones escalonadas. Esto implicará el cierre de un carril a la vez en jornadas continuas de 24 horas, comenzando desde la mañana del lunes 1 de junio hasta el jueves 4 de junio de 2026.

MOP realizará trabajos de mantenimiento en el puente Centenario. Archivo

A través de un comunicado, el MOP extendió un llamado urgente a la ciudadanía y a los usuarios frecuentes de esta ruta para que planifiquen sus tiempos de viaje con antelación, mantengan la paciencia durante los días de ejecución y atiendan de forma estricta las indicaciones del personal de seguridad vial apostado en el lugar.

Cronograma oficial de cierres parciales:

Lunes 1 de junio: Cierre del carril central (N.° 2), Eje 1 y Eje 6. Inicia a las 8:00 a.m. y culmina el martes 2 de junio a las 8:00 a.m.

Martes 2 de junio: Cierre del carril derecho (N.° 1), Eje 1 y Eje 6. Inicia a las 8:00 a.m. y culmina el miércoles 3 de junio a las 8:00 a.m.

Miércoles 3 de junio: Cierre del carril izquierdo (N.° 3), Eje 1 y Eje 6. Inicia a las 8:00 a.m. y finaliza el jueves 4 de junio a las 8:00 a.m.

Ante este panorama de movilidad restringida, las autoridades viales indicaron que han implementado un plan de contingencia defensivo.

La zona intervenida contará con un despliegue riguroso de señalización preventiva y dispositivos lumínicos para alertar a los conductores con anticipación. Asimismo, se ha fijado un límite de velocidad obligatorio de 40 km/h al transitar por el área de los trabajos.