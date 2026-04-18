MOP anuncia desvíos en la Panamericana por obras del Corredor de las Playas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que realizará adecuaciones temporales en la circulación vehicular en la vía Panamericana, como parte del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, en Panamá Oeste.

Los trabajos corresponden a la instalación de drenajes transversales en el tramo comprendido entre El Espino y Sajalices, incluyendo la Variante Campana. Estas labores se desarrollarán del 21 de abril al 15 de mayo de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes.

De acuerdo con el MOP, durante la ejecución de las obras se implementarán desvíos puntuales debidamente señalizados. No obstante, se mantendrá habilitado al menos un carril para garantizar la continuidad del tránsito en la zona.

Las intervenciones se concentrarán en varios puntos específicos de la vía Panamericana, entre ellos Villa Carmen (kilómetro 4K+579), antes de la barriada Colonia Real (kilómetro 5K+174), antes de Asados Don Luis (kilómetro 5K+830) y frente al Super Xtra (kilómetro 6K+290).

La entidad indicó que el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial, por lo que instó a los conductores a atender las indicaciones para evitar incidentes.