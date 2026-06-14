MOP completa trámites clave para comenzar la ampliación de la vía Omar Torrijos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto se encuentra en su etapa final de trámites y coordinaciones previas; las autoridades prevén iniciar la construcción una vez se obtengan las autorizaciones pendientes.

El proyecto de rehabilitación y ampliación de la carretera Omar Torrijos, en el tramo Corozal–Red Tank–vía Centenario, avanzó hacia su fase previa de construcción tras completar una serie de trámites y coordinaciones interinstitucionales necesarias para su ejecución.

La obra, que contempla una inversión de 104.7 millones de dólares para intervenir 6.8 kilómetros de esta importante vía de conexión con la vía Centenario, cuenta con los estudios y diseños aprobados y con la viabilidad ambiental requerida para continuar con el proceso.

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el proyecto obtuvo la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III, uno de los principales requisitos para el desarrollo de la obra.

Además, el MOP remitió al Ministerio de Cultura (MiCultura) la resolución correspondiente al estudio arqueológico realizado en el área de influencia del proyecto, como parte de las medidas destinadas a proteger el patrimonio cultural y cumplir con las disposiciones legales vigentes.

La entidad también completó los requisitos necesarios para solicitar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) la autorización para el inicio de los trabajos, mientras mantiene las coordinaciones con las instituciones correspondientes para la reubicación de utilidades públicas que podrían interferir con el desarrollo del proyecto.

Estas acciones forman parte de las gestiones previas a la fase constructiva, con el objetivo de minimizar contratiempos durante la ejecución de la obra.

La rehabilitación y ampliación de la carretera Omar Torrijos busca mejorar la conectividad vial entre Corozal, Red Tank y la vía Centenario, un corredor estratégico para la movilidad de la capital y sus áreas aledañas.