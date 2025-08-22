MOP: destinarán $12.7 millones para reparar puntos críticos en Panamá y San Miguelito a inicios de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con una inversión cercana a los $12.7 millones, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que en el primer trimestre de 2026 empezarán los trabajos para la construcción, reparación y mantenimiento de diferentes puntos críticos viales en los distritos de Panamá y San Miguelito.

El MOP resaltó que la iniciativa también abarca la rehabilitación de diversas calles internas de ambos distritos de la ciudad capital.

De acuerdo con los datos suministrados por el MOP, el contrato establece un plazo de ejecución de 15 meses, además de un período de mantenimiento de tres años posteriores a la entrega de la obra.

La entidad informó que se tiene programado trabajar en 15 puntos críticos y que el proyecto se ejecutará bajo la modalidad “llave en mano”.

Se agrega que el acto de homologación del proyecto se realizará de manera virtual el próximo 29 de agosto y que la recepción de las propuestas está programada para el 30 de septiembre de 2025.

Estos son algunos de los puntos a trabajar en Panamá y San Miguelito