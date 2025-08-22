Panamá, 22 de agosto del 2025

    Rehabilitación de vías

    MOP: destinarán $12.7 millones para reparar puntos críticos en Panamá y San Miguelito a inicios de 2026

    Henry Cárdenas P.
    Los trabajos de reparación empezarán en el primer trimestre de 2026. Archivo

    Con una inversión cercana a los $12.7 millones, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que en el primer trimestre de 2026 empezarán los trabajos para la construcción, reparación y mantenimiento de diferentes puntos críticos viales en los distritos de Panamá y San Miguelito.

    El MOP resaltó que la iniciativa también abarca la rehabilitación de diversas calles internas de ambos distritos de la ciudad capital.

    De acuerdo con los datos suministrados por el MOP, el contrato establece un plazo de ejecución de 15 meses, además de un período de mantenimiento de tres años posteriores a la entrega de la obra.

    La entidad informó que se tiene programado trabajar en 15 puntos críticos y que el proyecto se ejecutará bajo la modalidad “llave en mano”.

    Se agrega que el acto de homologación del proyecto se realizará de manera virtual el próximo 29 de agosto y que la recepción de las propuestas está programada para el 30 de septiembre de 2025.

    Estos son algunos de los puntos a trabajar en Panamá y San Miguelito

    • Obras en los sectores de Don Bosco y Las Acacias, donde se reforzarán los sistemas de drenaje pluvial.

    • El dragado de la quebrada La Gallinaza, en el área sur de Don Bosco.

    • La recuperación de un punto crítico en la entrada de Cerro Viento, que actualmente provoca inundaciones sobre la vía Tocumen.

    • Rehabilitación de la circunvalación de Paraíso.

    • Obras en un tramo de la vía Transístmica, después de Villa Zaita, hacia el norte del distrito de Panamá.

    • Soluciones en puntos críticos de drenaje pluvial consensuados previamente con el Municipio de San Miguelito.

