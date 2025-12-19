MOP ejecutará obras por $1,220 millones para 2026; retoma la ampliación de la vía España y la Omar Torrijos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció este viernes 19 de diciembre un plan de inversión en infraestructura y obras por $1,220 millones, con el inicio de 32 obras a nivel nacional que serán ejecutadas por empresas privadas.

Algunos proyectos se llevarán a cabo entre enero y marzo de 2026.

Según datos del MOP estos proyectos generarán unos 10,000 empleos directos y 20,000 indirectos durante su ejecución.

Obrastapa huecos

Durante una conferencia de prensa desde la Presidencia, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade detalló que se restructuró 35 proyectos para licitar en 2025, de los cuales 26 ya fueron licitados, de los cuales 20 fueron adjudicados por un monto total de $190.2 millones.

Precisó que estas adjudicaciones permitieron un ahorro de $26.5 millones frente a los precios de referencia, equivalente a un 12.25%, y en todos los casos se adjudicó al precio más bajo ofertado.

Indicó que actualmente, seis proyectos se encuentran en evaluación, y se espera que sean adjudicados en las primeras semanas de 2026 para que inicien en el verano.

De proyectos llave en mano por más de $337.53 millones, el más emblemático es la ampliación del corredor de las playas tramo (CPA El Espino - Sajalices) y variante Campana por $250 millones que está en proceso de evaluación.

Proyectos llave en mano del MOP.

Además, el ministro informó que dos licitaciones adicionales se realizarán antes de finalizar diciembre.

Para el inicio del próximo año, el MOP prevé licitar siete proyectos entre enero y febrero de 2026, por un monto de $105.9 millones.

Proyectos para 2026

En paralelo, el plan incluye 32 proyectos de rehabilitación vial tipo “tapa huecos”, divididos en dos fases: 16 programas a licitar en febrero y otros 16 en junio, con el objetivo de atender el deterioro de calles urbanas y rurales.

El MOP estima que estas intervenciones beneficiarán a más de un millón de personas.

Entre las obras de mayor envergadura anunciadas figura la rehabilitación de la avenida Omar Torrijos–Centenario, con una inversión de $105 millones, proyecto heredado de administraciones anteriores que iniciará en el verano de 2026.

También destacan los carriles exclusivos de MiBus en Vía España, con una inversión de $90 millones, que ya cuentan con orden de proceder.

En materia de concesiones, Andrade indicó que el ministerio se mantiene a la espera de que se resuelvan las impugnaciones de la Asociación Público-Privada (APP) de la Carretera Panamericana del Oeste, para proceder con su adjudicación al ganador y se inicien las obras lo antes posible.

Alguna de las obras anunciadas por el MOP

Proyectos estratégicos

Corredor de las Playas con variante Campana (inicio previsto en marzo de 2026).

Avenida Omar Torrijos–Centenario ($105 millones).

Carriles exclusivos de MiBus en Vía España ($90 millones).

APP Carretera Panamericana del Oeste (en proceso de resolución de impugnaciones).

Provincia de Chiriquí

Mantenimiento de la carretera David–Boquete .

Rehabilitación de la vía Alto Boquete–Caldera–Puente–Los Valles .

Rehabilitación del camino Playa La Barqueta (Alanje).

Mantenimiento de la CPA–Hualaca–Chiriquí Grande (98 km).

Proyecto Ruta del Café, con inversión estimada de $27 millones.

Provincia de Coclé