MOP evalúa construir nuevos intercambiadores en la Transístmica y la José Agustín Arango

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) evalúa la construcción de nuevos intercambiadores en la vía Transístmica y en la avenida José Agustín Arango, a la altura de Llano Bonito.

Así lo informó el ministro José Luis Andrade, quien explicó que estas iniciativas forman parte de un plan integral orientado a mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado en la ciudad capital.

El titular de la cartera también adelantó que se analiza una solución vial para el cruce de la vía España con la vía Brasil, una de las intersecciones con mayor flujo vehicular en la capital. “Se anunciará en su momento”, indicó.

Andrade agregó que para 2026 se prevé licitar la rehabilitación integral de la avenida Frangipani y la avenida Nacional, dos arterias clave para la conectividad urbana.

Además, el MOP contempla ejecutar trabajos en el sistema de drenajes que conecta con el área de Curundú, con el fin de mejorar la capacidad hidráulica y prevenir inundaciones.