MOP extiende trabajos nocturnos de mantenimiento en la Autopista Arraiján–La Chorrera

Los trabajos de mantenimiento vial en la Autopista Arraiján–La Chorrera, ubicada en Panamá Oeste, continuarán hasta el próximo viernes 22 de agosto, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Estas labores se realizarán con cierres parciales de carriles en horarios nocturnos e incluyen limpieza de la zona central con doble barrera, limpieza de tragantes tipo parrilla, retiro de sedimentos y otras acciones orientadas a mejorar el drenaje y la seguridad en la vía.

Los trabajos forman parte de la etapa de mantenimiento del proyecto de rehabilitación y ensanche de la autopista y se ejecutarán en ambos sentidos de circulación hasta el viernes 22 de agosto.

En el sentido La Chorrera–Arraiján, las intervenciones se llevarán a cabo de 8:00 p.m. a 3:00 a.m., mientras que en el sentido Arraiján–La Chorrera, el horario será de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Se estima que por la Autopista Arraiján–La Chorrera circulan diariamente más de 100 mil vehículos, lo que la convierte en un importante corredor vial de Panamá Oeste.

Para minimizar el impacto en el tránsito, el MOP dispone de banderilleros y unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, quienes coordinan el flujo vehicular para garantizar la seguridad de conductores y trabajadores.

El MOP solicitó a los usuarios de la vía conducir con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en el lugar. Este mantenimiento es necesario para garantizar una autopista más segura y en mejores condiciones.