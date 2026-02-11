MOP habilitará nuevo puente vehicular en la entrada de La Cabima este 13 de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que este viernes 13 de febrero de 2026, a partir de las 9:00 a.m., será habilitado el puente vehicular ubicado en la entrada de La Cabima, en el corregimiento de Alcalde Díaz, sector de Panamá Norte.

La apertura forma parte del proyecto “Diseño, Construcción y Financiamiento del Intercambiador Entrada La Cabima y Retorno a Desnivel en Ciudad Bolívar”, una obra destinada a mejorar la movilidad en el sector norte de la ciudad y reducir los congestionamientos en la vía Transístmica.

Detalles de la nueva circulación

El puente que entrará en funcionamiento es una rampa vehicular directa, diseñada para optimizar los accesos desde La Cabima hacia la Transístmica.

Según informó el MOP, los conductores que salgan de La Cabima con destino a la ciudad de Panamá deberán utilizar el nuevo puente, que cuenta con dos carriles de circunvalación. Estos inician en la plaza comercial La Cabima y se incorporan a la vía Transístmica en dirección a Panamá, frente al supermercado 99.

Por su parte, los conductores que se dirijan hacia Colón deberán utilizar el carril de salida que conecta directamente con la vía Transístmica en ese sentido.

La entidad exhortó a los usuarios a respetar la señalización instalada y a utilizar la nueva infraestructura de manera adecuada, a fin de garantizar una circulación segura y ordenada.

Alcance del proyecto

El intercambiador de La Cabima y el retorno a desnivel en Ciudad Bolívar se encuentran en su fase final, con un avance físico del 99.4%, lo que mantiene a los residentes de las comunidades cercanas a la expectativa por esta obra, que tiene más de cuatro años de ejecución.

Este proyecto forma parte de un plan integral para mejorar la conectividad vial en Alcalde Díaz y áreas aledañas, una zona que ha experimentado un crecimiento residencial y comercial significativo en los últimos años.

Según el MOP, la obra busca disminuir los tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad vial y ordenar los movimientos de entrada y salida hacia la Transístmica, una de las principales arterias que conecta la ciudad de Panamá con el sector norte y la provincia de Colón.

La obra, que representa una inversión de 26.5 millones de dólares, también contempla el intercambiador en la entrada de La Cabima y un retorno a desnivel tipo herradura en Ciudad Bolívar, el cual ya se encuentra habilitado y en funcionamiento, facilitando la conexión con la vía Boyd–Roosevelt.

Con la habilitación de este puente, se avanza en la ejecución del proyecto, que pretende ofrecer soluciones permanentes a los puntos críticos de tráfico en el área.

Se estima que el proyecto beneficiará directamente a más de 21 mil residentes de Panamá Norte, al rehabilitar y modernizar la red vial del sector, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la integración de comunidades como La Cabima y Ciudad Bolívar con el resto del país.