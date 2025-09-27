MOP identifica 75 puntos críticos y evalúa licitación para su reparación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cerca de 75 puntos críticos a nivel nacional han sido identificados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), incluyendo El Guarumal en Colón y Chivo Chivo en Las Cumbres, por lo que la entidad analiza la posibilidad de convocar una licitación pública para darles mantenimiento, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la conectividad vial en zonas vulnerables.

Robby Rovira, director nacional de Mantenimiento del MOP, indicó que desde el año pasado se mantiene un inventario detallado de los puntos afectados, producto de la falta de mantenimiento general en la infraestructura vial.

Las provincias con mayor concentración de estas áreas son Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas.

Uno de los puntos críticos más preocupantes es el registrado el mes pasado en la vía Transístmica, a la altura del kilómetro 41, en el sector de El Guarumal, corregimiento de Limón, provincia de Colón.

El hundimiento de la carretera se debió a un deslizamiento de tierra que comprometió una tubería de agua potable, explicó Rovira.

La comunidad ha quedado incomunicada, lo que obliga a los residentes a caminar varios kilómetros para abordar un bus o trasladarse de un extremo a otro. El cierre se mantiene desde el pasado 26 de agosto, cuando el MOP cerró totalmente este tramo de la vía Boyd Roosevelt —o vía Transístmica—. La situación también ha afectado a los comercios cercanos a la zona afectada.

Entre las comunidades afectadas están Quebrada Ancha, Quebrada Bonita, Gatún, Nueva Italia, El Guarumal y El Silencio, entre otras. Moradores cercanos al derrumbe han denunciado que sus viviendas presentan fracturas en pisos y paredes, además de la formación de un socavón debajo de sus terrenos. Las casas han quedado llenas de lodo, lo que las hace inhabitables.

Los vecinos solicitaron a las autoridades actuar con urgencia, pues la situación empeora cada día que llueve. “Si mañana vuelven las lluvias, el terreno seguirá cediendo”, advirtieron.

Ante esta situación, el director nacional de Mantenimiento del MOP explicó que “respecto a las residencias cercanas a este sector, se evalúa la construcción de un muro de protección, cuya ejecución dependerá del diseño final que se establezca”.

En el caso de El Guarumal el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 112-25, que autoriza la contratación —mediante procedimiento excepcional— del Consorcio Gatún (Equibal, S.A. y Constructora Bal, S.A.) para resolver el punto crítico de El Guarumal, por un monto de $6 millones.

Por otro lado, en el sector de Chivo Chivo, corregimiento de Las Cumbres, se ha identificado otro punto crítico, relacionado con un plano de fallas geológicas.

La primera acción ha sido despejar la vía, donde se encontraron grandes rocas. Una vez habilitado el paso, el Departamento de Estudios y Diseños del MOP realizará una evaluación para definir las medidas de estabilización del talud.

El año pasado, la entidad invirtió más de $110 millones en la rehabilitación de zonas afectadas por las lluvias registradas a finales de 2024. Las cuadrillas del MOP fueron movilizadas para restablecer el paso en comunidades afectadas por deslizamientos, derrumbes y desbordes de ríos.