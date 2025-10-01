MOP licita por $12.7 millones rehabilitación de calles en Panamá y San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó una licitación por mejor valor para el proyecto de rehabilitación, diseño y financiamiento de calles en los distritos de Panamá y San Miguelito. El precio de referencia asciende a $12,735,000.00.

El proyecto busca la modernización de la red vial de la capital, extender su vida útil y mejorar la movilidad en sectores críticos de San Miguelito, el norte de la provincia de Panamá, Pedregal, Tocumen, entre otros.

Durante la jornada de licitación participaron dos proponentes que, según el MOP, cumplieron con lo establecido en el pliego de condiciones: Centro Equipos S.A., que ofertó $12,252,959.72, y el Consorcio Panamá Centro (Inversiones F.J., S.A., Relleno, Transporte y Equipo, S.A. e Industrias PC, S.A.), con una propuesta de $13,299,000.00.

El acto estuvo presidido por la directora de Administración de Contratos, Martha M. Alemán, con el respaldo técnico de Karen Caballero, subdirectora de Estudio y Diseño, y Enzo Rodríguez, de la Unidad de Asesoría Legal de la institución.

La entidad indicó que esta licitación representa un paso clave para la ejecución de obras que beneficiarán a los distritos de Panamá y San Miguelito, atendiendo puntos críticos, mejorando sistemas pluviales y rehabilitando calles internas.

La adjudicación será de carácter global y las propuestas tendrán una validez de 120 días hábiles. El contrato se desarrollará bajo la modalidad “Llave en Mano”, con un plazo de ejecución de 450 días calendario y un período de mantenimiento de tres años posteriores a la entrega de la obra.

El proyecto contempla trabajos en Don Bosco y Las Acacias, con el reforzamiento de sistemas de drenaje pluvial, el dragado de la quebrada La Gallinaza en el área sur de Don Bosco y la recuperación de un punto crítico en la entrada de Cerro Viento.

Entre las calles y comunidades a intervenir destacan:

Calle del Idaan, Panamá Norte (1,200 m de longitud y 5.0 m de ancho).

Calle N, Pedregal (350 m de longitud y 7.0 m de ancho).

Calle Nueva Celia, Tocumen (400 m de longitud y 5.5 m de ancho).

Calle Nuevo Progreso, Ernesto Córdoba Campos (1,250 m de longitud y 6.0 m de ancho).

Calle B108, Tierra Prometida, Ernesto Córdoba Campos (890 m de longitud y 5.0 m de ancho).

Calle Circunvalación, Paraíso (1,235 m de longitud y 7.6 m de ancho).

Comunidad La Olimpia (130 m de longitud y 3.5 m de ancho).

Calle Primera, Chivo–Chivo (400 m de longitud y 5.0 m de ancho).

La recepción de propuestas se realizó este martes 30 de septiembre, de manera electrónica a través del portal PanamáCompra, y fueron selladas y entregadas a la Comisión Evaluadora formalmente constituida.