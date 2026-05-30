MOP licitará proyecto de más de $300 millones para ampliar la vía Centenario y la autopista Panamá–La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto incluirá la ampliación de la vía Centenario —desde las inmediaciones del estadio Rod Carew hasta Burunga— de cuatro a seis carriles, así como la ampliación de la autopista Arraiján–La Chorrera de seis a ocho carriles.

Bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) licitará en los próximos días la ampliación de la vía Centenario y de la autopista Arraiján–La Chorrera hasta La Espiga, una obra cuyo costo se estima en más de 300 millones de dólares.

Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños del MOP, explicó que el proyecto incluirá la ampliación de la vía Centenario —desde las inmediaciones del estadio Rod Carew hasta Burunga— de cuatro a seis carriles, así como la ampliación de la autopista Arraiján–La Chorrera de seis a ocho carriles.

Según Lewis, se estima que el acto público sea publicado en junio próximo y que la licitación pueda adjudicarse a finales de este año, lo que permitiría iniciar las obras entre finales de 2026 y principios de 2027.

El funcionario explicó que los nuevos carriles serán expresos, sin accesos intermedios de entrada o salida, con el objetivo de agilizar el desplazamiento de los conductores que recorren la vía de extremo a extremo.

Actualmente, por la vía Centenario transitan aproximadamente 26 mil vehículos diarios, mientras que por la autopista Arraiján–La Chorrera circulan cerca de 20 mil automóviles cada día.

En la vía Centenario circulan más de 25 mil vehículos por día. Archivo

De manera preliminar, se contempla la implementación de un sistema de peaje en estos carriles para financiar su mantenimiento futuro. Esta sería la tercera gran obra vial hacia Panamá Oeste que incorporaría el cobro de peaje, sumándose al Cuarto Puente sobre el Canal y al viaducto de Campana, en el corredor hacia las playas.

Además de la ampliación de carriles, el proyecto contempla la corrección de curvas en la vía Centenario, a la altura de Rod Carew, y la adecuación, demolición o construcción de intercambiadores en puntos estratégicos de la autopista, entre ellos Bique, la vía La Mitra y el área cercana al Hospital Nicolás Solano.

Otra de las mejoras contempladas en el proyecto es la rehabilitación integral del pavimento existente, debido a que actualmente varios tramos de la vía Centenario presentan losas fracturadas, huecos y otros signos de deterioro.

El mal estado de la vía Centenario, huecos, losas hundidas y herbazales en los hombros. 07 de noviembre de 2024. Foto: Alexander Arosemena

Por otra parte, el MOP anunció que desde el 1 hasta el 4 de junio realizará intervenciones en algunos tramos de la carretera. No obstante, Lewis aclaró que estos trabajos corresponden únicamente a labores rutinarias de mantenimiento y no forman parte del megaproyecto de ampliación.

Las labores consistirán en reparaciones de las juntas de dilatación ubicadas en el acceso del lado este de la vía, lo que afectará el flujo vehicular en el sentido de Panamá hacia La Chorrera.

Con respecto a la futura licitación, Lewis indicó que el contrato APP contempla una fase inicial de preconstrucción y mantenimiento preliminar de un año, seguida de aproximadamente tres años de construcción y un período adicional de 15 años de mantenimiento a cargo del concesionario.