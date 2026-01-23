Panamá, 23 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ESTE FIN DE SEMANA

    MOP realizará trabajos de tala y poda en acceso al Puente de las Américas

    Yaritza Mojica
    MOP realizará trabajos de tala y poda en acceso al Puente de las Américas
    Puente de las Américas. LP Alexander Arosemena

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que este domingo 25 de enero de 2026 se realizarán trabajos de tala y poda de árboles y arbustos en la rampa de acceso de Balboa hacia el puente de las Américas, específicamente en el lado derecho de la vía.

    Las labores se desarrollarán en un horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y forman parte del proyecto “Mantenimiento y Evaluación del Puente de las Américas”, que ejecuta la entidad.

    El MOP detalló que el área intervenida contará con señalización preventiva y con la presencia de personal de seguridad vial, a fin de orientar a los conductores y minimizar riesgos durante la ejecución de los trabajos.

    MOP realizará trabajos de tala y poda en acceso al Puente de las Américas

    Por el puente de las Américas circulan diariamente más de 40 mil conductores, que utilizan esta vía para desplazarse hacia Panamá Oeste y de retorno a la ciudad capital.

    La institución exhortó a los usuarios que transitan por este sector a respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal en sitio, para garantizar la seguridad de todos.

    En octubre del año pasado, la entidad realizó trabajos de rehabilitación en la capa de rodadura de esta emblemática estructura. En esa ocasión, se ejecutaron labores para la rehabilitación de la superficie de rodadura, la cual tiene una longitud total de 1.6 kilómetros.

    Los trabajos incluyeron la inspección y evaluación de la superficie de rodadura, así como la reparación de las zonas con daños en la calzada, con el objetivo de mejorar la vialidad y reforzar la seguridad de los usuarios.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más
    • Contralor reduce a $1,000 el límite de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito en medio de conflicto por la basura. Leer más
    • Esto es lo que pactó Riccardo Francolini en su acuerdo de pena: una multa millonaria y 30 meses de prisión. Leer más
    • Minuto a minuto: Jueza deja fuera del juicio a Aaron Mizrachi por un amparo. Leer más