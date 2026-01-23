MOP realizará trabajos de tala y poda en acceso al Puente de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que este domingo 25 de enero de 2026 se realizarán trabajos de tala y poda de árboles y arbustos en la rampa de acceso de Balboa hacia el puente de las Américas, específicamente en el lado derecho de la vía.

Las labores se desarrollarán en un horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y forman parte del proyecto “Mantenimiento y Evaluación del Puente de las Américas”, que ejecuta la entidad.

El MOP detalló que el área intervenida contará con señalización preventiva y con la presencia de personal de seguridad vial, a fin de orientar a los conductores y minimizar riesgos durante la ejecución de los trabajos.

Por el puente de las Américas circulan diariamente más de 40 mil conductores, que utilizan esta vía para desplazarse hacia Panamá Oeste y de retorno a la ciudad capital.

La institución exhortó a los usuarios que transitan por este sector a respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal en sitio, para garantizar la seguridad de todos.

En octubre del año pasado, la entidad realizó trabajos de rehabilitación en la capa de rodadura de esta emblemática estructura. En esa ocasión, se ejecutaron labores para la rehabilitación de la superficie de rodadura, la cual tiene una longitud total de 1.6 kilómetros.

Los trabajos incluyeron la inspección y evaluación de la superficie de rodadura, así como la reparación de las zonas con daños en la calzada, con el objetivo de mejorar la vialidad y reforzar la seguridad de los usuarios.