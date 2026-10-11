NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El terremoto del 9 de octubre dañó vías y puentes en Veraguas.

El terremoto del viernes 9 de octubre dejó daños en carreteras y puentes de la provincia de Veraguas.

Durante un recorrido efectuado este domingo 11 de octubre por la comunidad de Torio, en el distrito de Mariato, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que se han identificado entre cuatro y cinco kilómetros de vías con deterioro considerable.

El ministro explicó que el ministerio coordina la incorporación de equipos y personal para acelerar la rehabilitación de los caminos y facilitar el ingreso de ayuda a las zonas afectadas.

“Lo importante en este momento es habilitar los caminos para que todas las comunidades sean accesadas”, señaló Andrade, quien indicó que también se requiere evaluar y reparar varios puentes afectados por el terremoto.

Terremoto: Las evaluaciones preliminares del MOP identifican unos ocho puentes afectados en Soná y al menos seis en Mariato, Veraguas. pic.twitter.com/mNx25It0Iz — La Prensa Panamá (@prensacom) October 11, 2026

De acuerdo con los reportes preliminares, en el distrito de Soná se contabilizan alrededor de ocho puentes afectados, mientras que durante la inspección en Mariato el ministro observó al menos seis estructuras que necesitan atención.

Andrade explicó que desde la noche del viernes se movilizaron equipos para habilitar los accesos a las comunidades y que desde el sábado se iniciaron las evaluaciones de los puentes.

Además, informó que se autorizó a las empresas que mantienen proyectos en las áreas afectadas a apoyar en la habilitación de caminos de producción.

Por el momento, el MOP no cuenta con una estimación del costo de las reparaciones. El ministro señaló que las evaluaciones continúan a nivel nacional y que la prioridad es recuperar la conectividad para garantizar el acceso a las comunidades afectadas.