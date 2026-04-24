Panamá, 24 de abril del 2026

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    Evaluación

    MOP somete a prueba el Puente de las Américas y anuncia cierre total la noche de este sábado

    Las autoridades hacen prueba de carga en el puente para evaluar seguridad estructural. El cierre será entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m.

    Martha Vanessa Concepción
    MOP somete a prueba el Puente de las Américas y anuncia cierre total la noche de este sábado
    MOP realiza prueba de carga en el Puente de las Américas para garantizar seguridad estructural. Foto: MOP

    Una prueba de carga controlada se llevó a cabo en el Puente de las Américas, el jueves 24 de abril en horario nocturno, con el objetivo de evaluar el comportamiento estructural de esta infraestructura.

    +info

    Puente de las Américas tendrá cierres nocturnos este jueves 23 y sábado 25 de abril

    De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el ejercicio consistió en la circulación simultánea de dos camiones de 33 toneladas cada uno por todos los carriles, mientras sistemas de alta tecnología registraban la reacción de la infraestructura, señala el informe.

    MOP somete a prueba el Puente de las Américas y anuncia cierre total la noche de este sábado
    MOP realiza prueba de carga en el Puente de las Américas para garantizar seguridad estructural. Foto: MOP

    Tecnología de precisión

    Para obtener datos exactos, se instalaron 24 extensómetros (sensores de precisión) distribuidos estratégicamente en las caras norte y sur de la cercha este del puente. De acuerdo a la institución, estos dispositivos permitieron:

    • Medir estiramientos y compresiones en tiempo real.

    • Transmitir la información vía WiFi a una consola técnica central.

    • Evaluar el comportamiento de los elementos estructurales ante el peso simultáneo.

    MOP somete a prueba el Puente de las Américas y anuncia cierre total la noche de este sábado
    MOP realiza prueba de carga en el Puente de las Américas para garantizar seguridad estructural. Foto: MOP

    Cierre total este sábado

    Edwin Lewis, director nacional de Estudios y Diseños del MOP, anunció que el proceso continuará este sábado 25 de abril, para poder luego dar detalles de la evaluación.

    Para esta segunda fase de carga estructural, se hará necesario un cierre total del puente entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m.

    MOP somete a prueba el Puente de las Américas y anuncia cierre total la noche de este sábado
    MOP realiza prueba de carga en el Puente de las Américas para garantizar seguridad estructural. Foto: MOP

    Las autoridades resaltaron que por el Puente de las Américas circulan diariamente más de 65,000 vehículos, por lo que desde el año 2009 se mantiene vigente la restricción para vehículos de más de 10 toneladas, una medida supervisada estrictamente por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para preservar la integridad de la obra.

    El informe destaca que estos estudios forman parte del plan de mantenimiento preventivo que también abarca al Puente Centenario, con la intención de extender la vida útil de ambas conexiones vitales para el país.

    Martha Vanessa Concepción


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